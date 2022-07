Exigen justicia por abuso a menor en Gómez Palacio

Iris exige justicia para pequeña de cuatro años, quien según sus relatos y las evaluaciones psicológicas de tres especialistas, presuntamente fue abusada sexualmente por su padre biológico, no en una ocasión sino varias veces. Sin embargo, el juez, desechó las pruebas y consideró que se trataba de fantasías de una niña como consecuencia de la separación de sus padres.

El hecho se denunció en diciembre del año pasado, luego de que su hija le manifestara a su madre lo que le hacía su padre, quien no vive con ellas desde que la menor tenía menos de dos años de edad.

"(Después de la denuncia) me mandan hablar por parte del Centro de Justicia de Niños, Niñas y Adolescentes para que la niña manifestara nuevamente los hechos, le hicieron actividades para que manifestara la niña con eso, y pues todo indicó que sí, que había abuso sexual por parte de su papá, todo fue un proceso aproximado de 6 meses", detalló la madre de familia.

Sin embargo, hace dos semanas, el juez Jesús Alvarado dio por cerrada la carpeta de investigación, al considerar que se trataba de una confusión de la niña, que presentaba resentimiento por la separación de sus padres.

TESTIMONIO

Pero de acuerdo con la madre, la menor convivía los jueves y los domingos con su padre, pese a que nunca las apoyó económicamente.

Además, la pequeña asistía a los cumpleaños o fechas especiales de su familia paterna, por lo que siempre tuvo contacto.

"Nos organizábamos para convivir todos. Mi hija no pudo resentir una separación...", dijo visiblemente molesta.

Pese a esas pruebas que se aportaron, no fueron consideradas por parte del juez.

Es por ello que la familia de la pequeña, solicitó la apelación a la resolución del juez, con la intención de no permitir que su hija que su hija regrese con su presunto agresor.

"Ahorita estamos en apelación para que otras personas puedan checar la audiencia y lo que dictaminó el juez para ver si está en lo correcto, ya que estamos inconformes, con todo los dictámenes psicológicos que tenemos en nuestras manos de tres personas distintas y pues que venga él y me diga que no, es algo injusto".

La madre de familia, quien como resultado de su ir y venir en busca de justicia para su hija perdió su empleo, dijo que existe otra víctima de abuso por parte de la misma persona, que presuntamente apareció.

"Hay otra víctima que también nos contó lo que había pasado con esa persona y pues no les importó, lo hicieron a un lado. No es familiar, no la conozco, ella creo que vio la publicación cuando la subieron en una página y lo reconoció", comentó Iris.

Ante tal situación, la mujer hace un llamado: "pido que se me haga justicia, que se le dé el seguimiento adecuado con personas que sean capaces de checar bien el tema, que investiguen mi carpeta para llegar al fondo de esto; es algo injusto que hagan a un lado lo que la niña manifiesta, se supone que los derechos de los niños están sobre todas las cosas", reclamó.