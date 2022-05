Exigen justa investigación de homicidio

Exigen investigación tras homicidio de chica trans en Torreón

Luego de que se diera a conocer que una mujer trans fue asesinada en Torreón, el organismo San Aelredo en Saltillo se pronunció y exigió una justa integración de la carpeta de investigación a la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC).

De acuerdo con Noé Ruiz, hasta el momento se desconoce el motivo por el cual Karla, como era conocida en su comunidad, fue asesinada.

"Fue el domingo cuando comenzamos con las acciones para el Día Internacional contra la Homofobia y fue una gran impresión que una noche antes fuera asesinada o que bien se encontró el cadáver en Torreón", dijo.

Expuso que el organismo tuvo contacto con algunas compañeras trans de la víctima; no obstante, hasta el momento no se explican qué fue lo que pasó.

Destacó que Karla, quien aún no contaba con algún trámite de cambio de identidad, no sufría ningún tipo de violencia, trabajaba en una estética y no tenía problemas con nadie.

"La familia está muy indignada y quiere conocer y dar con los responsables, por lo que piden justicia para su hija. En este caso los transfeminicidios son muy comunes a nivel nacional. En Coahuila no teníamos ya algún crimen de odio desde el año 2019 cuando un compañero de Parras de la Fuente fue asesinado", explicó.

Por lo anterior, Noé Ruiz destacó la importancia de la creación de la Fiscalía de Delitos LGBT; sin embargo, la FGEC ha argumentado que no se cuenta con presupuesto suficiente.

"Nosotros lo que hemos dicho es que no se necesita de un presupuesto, pues sería una oficina emergente y en el momento que sucedan estos casos se activaría y es quien se daría a la tarea de esclarecer los casos de asesinatos o agresiones", dijo.

Añadió que además en Coahuila no se cuenta con la tipificación de los crímenes de odio como lo son los transfeminicidios o los transhomicidios.

"Lo peor de los casos es que lo puedan integrar como un crimen pasional o un asesinato o robo, cuando en realidad no es así, por lo que pedimos que se haga una investigación justa, inclusive desde la identidad de la compañera y no sea integrada esta investigación en una carpeta incorrecta", dijo.

Fue el sábado cuando se dio a conocer el homicidio de una mujer trans, cuya identidad oficial era Carlos "NN".

El cuerpo de la víctima fue hallado en una habitación de su domicilio sobre un sillón semidesnudo en posición decúbito dorsal en la colonia Pedregal del Valle, en Torreón.