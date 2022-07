Exigen cambio de nombre a bulevar José Rosas Aispuro en Lerdo

El Frente Popular y Magisterial José Santos Valdés, considera como un agravio y una burla "y metafóricamente un puñal clavado por los ignorantes del Cabildo en el corazón de la cultura y la educación", el cambiar el nombre del bulevar José Santos Valdés.

"No es que no queramos propiamente el nombre del gobernador para una calle o un bulevar, para nosotros nos da igual el nombre del gobernador o de cualquier otra persona, el problema es que es deshonesto porque no tienen por qué quitar nombres a calles que ya están autorizadas", dijo el profesor Efraín Vladimir Moreno Salas, integrante de la Comisión Coordinadora del Frente, quien dijo que Santos Valdés era de izquierda y fue miembro del Partido Comunista Mexicano.

La regidora electa, Georgina Solorio, mencionó que el cambio de nombre ocasionará un conflicto a futuro por las tierras y propiedades que colindan con el bulevar. "Debido a que hay muchas que la gente no reclama y que cuando encuentren el papel, después de 20 o 30 años ya ese terreno no va a tener validez porque no fueron a reclamarlo en su momento y la vialidad ya tiene otro nombre. Las personas que tienen sus escrituras con el nombre del bulevar José Santos Valdés van a tener que cambiar sus escrituras, lo cual va a implicar un costo, igualmente las personas que tengan testamento y las personas que tienen su credencial de elector".

Dijo que han hecho varias manifestaciones en la plaza e irrumpieron en una sesión de Cabildo y que han hecho varias reuniones frente a la casa del profesor José Santos Valdés, ubicada frente a la plazuela y al pie de su busto. También dijo que esperan poder llevar el tema al Senado de la República, pues se presentará una iniciativa para que los restos de José Santos Valdés, que se ubican en el panteón de Lerdo, sean trasladados a la rotonda de los hombres ilustres.

Moreno Salas dirigió un oficio recibido el 23 de junio de este año a la Secretaría Particular del gobernador, José Rosas Aispuro Torres, donde se le solicita una audiencia: "creemos que juntos, basados en correcta pluralidad política, le habremos de encontrar solución a cualquier desequilibrio en el bien de la gobernabilidad", dice el oficio.

El Ayuntamiento de Lerdo informó que por muchos años la zona donde se ubica el bulevar anteriormente llamado José Santos Valdés (al cual se le cambió el nombre por el del gobernador José Rosas Aispuro, con la anuencia del Cabildo), estuvo en el abandono y nunca hubo un posicionamiento del Frente Popular para su mejora o rehabilitación.