Exigen arreglo en pavimento de crucero al Sur de Torreón

La prolongación del bulevar de la Libertad en Torreón, al Sur del municipio, ha sido por años una de las rúas con mayor afectación en el pavimento, la falta de un drenaje pluvial y los constantes bloqueos por basura en los colectores sanitarios (entre otras situaciones), han sido factores para que el pavimento de dicha vialidad sufra daños que van desde grietas, baches y hasta segmentos completamente intransitables.

Comerciantes que se ubican en esa rúa y cerca del cruce con el Paseo del Tecnológico, contactaron durante esta semana a El Siglo de Torreón para reportar precisamente dichas afectaciones, mismas que cobraron una mayor notoriedad con las recientes lluvias e inundaciones de las que fue objeto ese crucero, uno de los de mayor actividad comercial en todo el sector Sur.

Y es que a solamente unos metros se encuentra una tienda de autorservicio, así como tiendas de alimentos, restaurantes, además de accesos a colonias populares y hasta cerradas residenciales, en todos los casos se coincide en que es “urgente” una ampliación de la red del drenaje sanitario, o bien, la instalación de un drenaje pluvial que permita evitar nuevas inundaciones.

(EDUARDO RUIZ)

En tanto, vecinos de colonias aledañas como Villas Zaragoza, afirman que deben de sortear los baches y los hoyos como sea posible, lo que es especialmente complejo cuando se transita de forma peatonal o en bicicleta.

Tal es el caso del señor Víctor Martínez, quien diariamente se traslada por ese crucero desde su taller de enderezado en La Perla y hasta su vivienda, afirma que más allá de que su bicicleta sufra daños por las afectaciones en el pavimento, se tiene un temor de ser impactado por los vehículos que circulan de forma errática, pues sus choferes también buscan evitar los hoyos e invaden constantemente su área de circulación.

“Sí me pasa, que se cierran o se te van pegando para no pisar los baches, pero luego o se fijan que uno está al lado y pues está mal, a veces uno también cae en los hoyos y pues ni modo… Yo digo que sí deben de arreglar, pero primero que metan un buen drenaje para que no estén abriendo otra vez, póngale por favor que los vecinos de Villas Zaragoza pedimos eso, porque los del municipio el año pasado nunca vinieron, no taparon ni un bache”, lamenta el hombre de la tercera edad.

(EDUARDO RUIZ)

El cruce de Paseo Tecnológico y bulevar de la Libertad no es el único crucero con vialidades que han resultado dañadas por las recientes precipitaciones, el propio jefe del Sistema Integral del Mantenimiento Vial (SIMV), Roberto Escalante, admitió que luego de varios días con lluvias continuas se tendrán que ejecutar obras de bacheo y recarpeteo en gran parte de la ciudad, especialmente en colonias del Sur y Oriente que registraron mayores inundaciones y encharcamientos.