Exhortan a padres de familia a no registrar a sus hijos con nombres raros

Para evitar nombres como Batman, Cacerolo, Caraciola, Delgadina, Email, Christmas Day, Fulanito, y demás, la dirección del Registro Civil en Coahuila exhorta a la ciudadanía a no hacerlo a fin de evitar que sus hijos en un futuro sean víctimas del bullying.

Si bien en el estado no existe alguna prohibición como en otras entidades como el Estado de México donde incluso hace días se dio a conocer un listado de los nombres con los que no se podrá a registrar a los, en esta entidad únicamente se brinda orientación.

Dora Alicia de la Garza Villanueva, directora del Registro Civil en el estado, informó que los oficiales únicamente exhortan a los padres a no usar nombres extraños a fin de evitar problemas futuros.

“En Coahuila no existe una prohibición como tal con determinados nombres, únicamente la ley nos expresa que el oficial del Registro Civil va a exhortar a los padres de familia a no poder nombres que puedan traen consigo algún tipo de burlas, bullying o que sean de personajes ilustres”, detalló la funcionaria.Mencionó que en brigadas de registros, como la que se lleva a cabo en Torreón, no se han detectado la intención de un padre o madre de familia, de registrar a su hijo con nombres incluso, difíciles de pronunciar.“En las brigadas no, o al menos que yo tenga conocimiento pero los oficiales sí comunican cuando ocurre este tipo de situaciones y pues se logra persuadir a los padres”, insistió.

Tan solo recordar que en Coahuila, un ciudadano obtuvo el Récord Guinness por tener el nombre más largo al contar con 41 caracteres. Su nombre es Brhadaranyakopanishadvivekachudamani Erreh, y está inspirado en un libro de poemas hindú. Su apellido es Muñoz Castillo y parte de su nombre significa "hombre puro".

Erreh saltó a la fama en el 2009, en el marco de los festejos del 150 aniversario de la promulgación de la Ley del Registro Civil en México, como parte de las Leyes de Reforma.