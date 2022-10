Exhortan a aprovechar incentivo en pago de derechos vehiculares

Está por vencer el paquete de estímulos en el pago de los derechos vehiculares, por lo que el titular de la oficina de Recaudación de Rentas del municipio de Matamoros, Alberto Rodríguez Blanco, llama a los contribuyentes a que aprovechen.

Dijo que a aquellos que, "arrastran" adeudo, pueden aprovechar todavía el beneficio, ya que el programa de descuentos termina el 30 de noviembre.

Destacó que en el programa Tráetelo a Coahuila los propietarios cuyas placas fueron expedidas en estados vecinos, pueden registrarse e independientemente el adeudo que tengan, pagarán únicamente el ejercicio fiscal en curso, es decir, solo el 2022.

Aunque aclaró que aquellas unidades que no estén registradas en el padrón deberán primero solicitar un pase de revisión, documento que expide la Fiscalía del Estado, cuyo costo es de 194 pesos y la finalidad es cerciorarse que no cuenta con reporte de robo o bien verificar que no tiene duplicidad o alteración en el número de serie.

El costo del pago de las placas depende del modelo, es decir, un automóvil modelo 2014 a la fecha en promedio pagaría cuatro mil pesos y un 2013 o de años anteriores son alrededor de tres mil pesos; "independientemente de lo que se deba".

En el programa Acercáte, los contribuyentes dan un pago inicial del 30 por ciento del adeudo total o lo correspondiente al 2022, lo que resulte mayor, más los gastos de ejecución. El resto del saldo se cubre en parcialidades quincenales mínimas de 500 pesos.

También está disponible, Ponlo a tu nombre, para los contribuyentes que su vehículo está registrado en Coahuila, y está al corriente en los pagos pero no se encuentra a su nombre, con estímulos del 100 por ciento en el costo de compra-venta y el laminado al 50 por ciento de descuento.