Exhorta exdiputado a recuperar México

Marcelo Torres Cofiño, exdiputado local en Coahuila por el Partido Acción Nacional (PAN), se pronunció respecto al desempeño que ha tenido hasta hoy el actual gobierno y llamó a recuperar el país en este momento.

Torres también argumentó que estos años de gobierno, que iniciaron desde diciembre del 2018, han significado un retroceso, y los resultados que muestran ni siquiera son objeto de interpretación, "fue como meternos en el túnel del tiempo y aparecer en la década de los 70 del siglo pasado, y hasta peor que eso".

Son las acciones que ha tomado el gobierno de la 4T, lo que lleva a opinar al panista, que deberían cambiar la letra T por la I, "luego de los acontecimientos recientes, decir que la 4T es un fracaso es quedarse cortos… son probadamente ineficientes, irresponsables, ineptos y amantes de la ilegalidad", según lo mencionó.

Considera que no todo está perdido, sino que las instituciones, antes constituidas en el país, así como el Estado de Derecho, han logrado que la sociedad vea y valore lo que otros gobiernos lograron, además señaló que si con Peña Nieto el país estaba mal, la actualidad es mucho peor, "ahora es que la mayor parte de la ciudadanía se está dando cuenta y está revalorando lo que se logró. Cierto, había problemas y algunos muy graves como la corrupción con Peña Nieto; pero, si el país no se termina por desmoronar por completo es porque hubo claros avances que no va a poder echar para atrás el aspirante a dictador de Palacio".

Finalizó con un llamado a los mexicanos, ya que considera que son las personas quienes pueden hacer que México vuelva a ser el país que era antes, "la buena noticia es que no todos en la política está podrido y muchos ciudadanos lo saben", y pidió a los militantes de partidos políticos a realizar un "trabajo auténtico".

"Es tiempo de defender a México, a su democracia, y eso se logra con mucha labor enfocada y mucho amor por nuestra patria.", así lo detalló Torres.