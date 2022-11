Exhiben supuesto caso de violación en evento de teatro en Torreón

Por medio de redes sociales han comenzado a circular videos que exhiben supuestas acusaciones de violación hechas durante la 42 Muestra Nacional de Teatro, en el Teatro Nazas en Torreón.

Tal como se aprecia en uno de los videos, fue durante la presentación de 'Tebas Land' que, desde el público, una joven acusó en voz alta a uno de los miembros del proyecto, el actor y director Mauricio García Lozano.

"¡Es un abusador, un descarado. Violador y abusador!", exclamó la acusante desde las butacas.

Ante lo ocurrido, varios miembros del público abandonaron la presentación, mientras que miembros de la Dirección Artística se pronunciaron ante lo ocurrido, como se muestra en otro video difundido en redes.

"La postura de la Dirección Artística es de cero tolerancia a la violenci,a puesta de manifiesto en todas nuestras declaraciones. Y queremos hacer de su conocimiento que dialogamos con la compañía, de ninguna forma les señalamos como culpables. El centro de esta circunstancia no somos nosotras como Dirección Artística, el centro no es la figura del presunto culpable, el centro son las voces de las mujeres que hacen estas denuncias, a ellas reaccionamos. Tenemos el deber humano de escuchar y actuar en consecuencia. En la situación actual es preciso hacernos cargo y sobre todo solidarizarnos con quienes denuncian. Al no tener como respaldo denuncias oficiales ni penales, ninguna institución puede cancelar esta presentación. Sin embargo, en congruencia con la ética del discurso y las acciones propuestas para esta edición 42 de la Muestra Nacional de Teatro, nosotras decidimos no estar presentes en esta función".

Cabe destacar que en redes se señala que sólo una parte del público entró a dicha presentación, por lo que no todos pudieron presenciar lo ocurrido.

Asimismo, El Siglo de Torreón ha estado intentando buscar respuesta por parte de las autoridades sobre lo ocurrido, sin embargo, hasta el momento no se han pronunciado.