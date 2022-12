Exdirectora del Teatro Isauro Martínez da versión sobre su salida

Lourdes Bernal Tarango, exdirectora del Teatro Isauro Martínez (TIM), compartió en entrevista que actualmente sostiene un proceso de demanda penal por despido injustificado contra el patronato de este recinto, pues se le acusó de omisión en una irregularidad administrativa de la que dijo no tener responsabilidad. El expediente se encuentra en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con el número 3/1072/2022-III.

Bernal indicó que en 2020 fue invitada por Román Cepeda Cepeda, presidente del patronato del TIM, para asumir el cargo de directora del teatro tras la salida de Claudia Máynez. Así, su presentación ante los medios de comunicación locales ocurrió en un desayuno el 8 de diciembre de 2020. No obstante, dijo haber tomado posesión hasta el 11 de enero de 2021 y su gestión duró catorce meses, hasta su destitución el 10 de marzo de 2022.

En esa ocasión, el patronato del TIM no ofreció rueda de prensa ni emitió ningún comunicado donde se explicaran las razones de la destitución de Lourdes Bernal, a pesar de que se trata de una institución que trabaja con recursos públicos. Hasta la fecha, tampoco se ha compartido algún proyecto que dé norte sobre la elección de un nuevo director, pues el patronato que encabeza Román Cepeda Cepeda se ha mantenido hermético en el tema.

A casi diez meses de su destitución, Lourdes Bernal buscó a El Siglo de Torreón para dar su versión de los hechos, ante las declaraciones realizadas por Cepeda Cepeda durante un anterior reportaje sobre la prolongada ausencia de un director en ese recinto teatral.

"En un principio, los primeros meses, era conocer cómo se manejaba (el teatro), conocer a fondo los puestos de cada quien. Mi idea en un principio, con lo de la pandemia, era darle continuidad a lo que estaba haciendo Claudia (Máynez): mantener lo de la ópera (las proyecciones del Met de Nueva York), lo del teatro inglés. Los conciertos de piano no, porque tampoco teníamos aforo, no había recursos, el chiste era llevar y sobrevivir en toda la época de la pandemia, sin que se tuviera que despedir a algún empleado, el chiste era conservar los salarios de todos".

Ante la crisis económica por la pandemia, Bernal fue contratada, según sus palabras, con el 50 por ciento menos del salario como directora. Durante toda su gestión, dijo, tuvo un sueldo de 18 mil pesos mensuales, menos impuestos y retenciones, que al final le dejaban un monto aproximado de 15 mil pesos. "Me estuvieron descontando las aportaciones al seguro social, pero nunca me dieron de alta".

La exdirectora señaló que desde el principio de su gestión solicitó una auditoria, para así conocer la situación del teatro a fondo y que se hiciera un inventario. Así mismo, dijo haber recibido quejas de algunos empleados sobre que no se les daba recibo de pago y que tenían un salario más alto de lo que se estaba reportando al IMSS. La primera auditoría fue realizada por la empresa Gossler en marzo de 2020.

"Había irregularidades en el SAT, en el Seguro Social, y se notaba porque los chavos siempre se enojaban en la retención, que porque en una quincena les salía una cosa y en la otra quincena les salía otra. Entonces, en el resultado de esa auditoría inicial salieron todas esas irregularidades. Se pide la cabeza de la contadora (Ilsy Monserrat Presa Luna) y el licenciado Cepeda se opuso, no quería que se fuera".

DESTITUCIÓN

En una anterior entrevista, cuestionado sobre la ausencia de un director en el Teatro Isauro Martínez, Román Cepeda Cepeda indicó que consideró que no tenía caso "publicitar" la salida de Lourdes Bernal, cuya decisión había tomado la mesa directiva tras una evaluación. No obstante, Bernal argumentó que no se le había permitido ejercer sus tareas como directora, pues el presidente del patronato la obstruía.

"Nunca tuve autoridad en el teatro, porque él siempre figuró como el jefe. Eso generó una situación con el personal muy incómoda, como diciendo tú aquí no nos mandas y el licenciado Cepeda es el que toma las decisiones. Él decidía a quien se le prestaba el teatro y a quien no, inauguraba exposiciones, presidía ruedas de prensa".

"Me sacó de los convenios con Camerata de Coahuila, me hizo a un lado, yo no firmé nada. Tenía prohibido tener contacto con Antonio Méndez Vigatá (director del IMCE), que los tratos que podía hacer con ellos los iba a hacer él (Román Cepeda Cepeda) con la mesa directiva. Esas no son las funciones de un presidente de patronato. La función de un presidente de patronato es vigilar que los recursos del teatro se canalicen a beneficio del mismo teatro".

Román Cepeda también había declarado que él no buscaba ser director del TIM y que actualmente, el recinto se encontraba en un proceso contable y administrativo, para en su momento dado, invitar a un nuevo director, aunque no indicó fecha específica.

"Él actúa como director. En la parte administrativa ya no me daba nada, todo era con él mismo o con Roberto Murra. Yo no recibí ni recursos ni dinero de donaciones, no expedí recibos, no tenía ninguna cuenta en ninguna chequera".

En febrero de 2022, Lourdes Bernal fue notificada por Cepeda Cepeda de que se les haría una auditoría a ella y a la contadora. En esta ocasión, el proceso fue breve, no mayor a 20 días, según relata Bernal. Al finalizar, el teatro tomó la decisión de despedir a la contadora Ilsy Monserrat Presa Luna por las irregularidades en el área administrativa y la aparición de un supuesto desfalco por 700 mil pesos, junto a ella se destituyó a Lourdes Bernal por supuesta omisión.

"El 10 de marzo me despiden. Yo me quedo helada y digo, pero ¿cómo? Pues porque hay un desvío de 700 mil pesos en las arcas del teatro. ¿Y yo qué tengo que ver en esto? Me dicen que porque soy la responsable de Ilsy Monserrat Presa Luna. Les dije que yo no era responsable de ella, porque ella a mí no me entregaba cuentas de nada, se los entregaba a ellos. Entonces, Alejandro Gidi, secretario de la Mesa Directiva, junto con Cepeda, me intimidaron a decirme que si yo no les firmaba la renuncia bajo sus condiciones (ya sabes, con una liquidación sobre los 15 mil pesos que me daban) iban a ejercer acción penal contra mí. Les dije que no les firmaba porque yo no tengo nada qué esconder, y no les firmé porque me parece un atropello y una humillación".

Bernal aseguró que, al quitarle autoridad, ella no tenía acceso a los asuntos administrativos, por lo cual las acciones de Ilsy Monserrat Presa Luna no estaban bajo su responsabilidad.

"¿Dónde está un documento que me diga dónde está el dinero? Yo por 700 mil pesos llevo a la policía, por el dinero que fuera. ¿Por qué no hay una denuncia? ¿Por qué no se le siguió a esta niña?".

Lourdes Bernal decidió interponer una demanda en marzo pasado contra el Patronato del Teatro Isauro Martínez A.C. en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, esto por despido injustificado. Bernal exige el pago correspondiente a sus catorce meses de gestión, el pago de las retenciones del Seguro Social donde no fue dada de alta o, en tal caso, la restitución de su puesto como directora. Hasta el momento, ambas partes no han llegado a un acuerdo.

Al cuestionarle porque tardó diez meses en hacer pública su versión de su despido, Lourdes Bernal agregó: "Porque no soy de la idea de ventilar las cosas, soy enemiga de pleitos y más a través de los medios".

En un ejercicio periodístico, El Siglo de Torreón buscó a las autoridades del Teatro Isauro Martínez (TIM) para otorgar el derecho de réplica y permitir su versión de los hechos, sin tener respuesta hasta el momento.