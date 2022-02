Exdirector de DEA en México durante sexenio de Fox lamentó detención de Genaro García Luna

Larry Holifield, exdirector de la DEA en México en el sexenio de Vicente Fox, aseguró que la política de "Abrazos, no Balazos" del presidente, Andrés Manuel López Obrador, no tiene validez ni en su país ni en México.

En un diálogo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, el agente antinarcóticos retirado afirmó que muchos piensan que las policías no deben tener la misma fuerza que los grupos criminales, lo cual consideró un error.

"En mi experiencia como policía, eso (Abrazos, no Balazos) no vale no tiene validez ni en mi país ni en México, cuando estaba en México tuvimos buena colaboración con el presidente Vicente Fox, con la AFI y los militares mexicanos y los narcos estaban fuertes y tenían que combatir a dos frentes", es decir a las autoridades de México y de los Estados Unidos, respondió a pregunta expresa del director del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, José Antonio Ortega Sánchez.

Holifield aseguró que el combate conjunto a los cárteles siempre será más exitoso, mediante la colaboración entre las agencias de México y Estados Unidos.

"La colaboración entre México y los Estados Unidos no solamente con la DEA, sino con todas las agencias policiacas federales, tuvo un gran éxito colaboramos mucho, tuvimos grupos especiales. Había mucha confianza en mi época durante la presidencia de Vicente Fox y tuvimos mucho éxito combatiendo los cárteles durante el tiempo que estuve en México".

Sobre la detención en Estados Unidos del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, Larry Holifield comentó que iba en el camino correcto para mejorar a la policía, pues tenía la visión de brindarles educación y pagarles buenos salarios.

"Genaro tenía mucho poder, mucha inteligencia, aunque era un poco difícil de entender a veces, pero él estaba con la ruta correcta para mejorar la policía, hizo muchas cosas correctas y me da mucha pena, cuando recibí la llamada de que capturaron a Genaro García Luna en Dallas, me da mucha pena en mi corazón, porque pensaba que era de los mejores".

Indicó que con el caso de García Luna, México perdió mucho, al grado que se volvieron a incrementar los niveles de inseguridad.

"Me da vergüenza porque él tenía toda la confianza, si es culpable, hay que recordar que no es culpable hasta que terminemos con su juicio, pero si él es culpable, me da mucha vergüenza no solamente por mí y conocimiento de su familia, por todo México, porque México estaba ganando mucho y se perdió la confianza de mucha gente en los Estados Unidos con lo que hizo Genaro, me da mucha pena".