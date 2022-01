Exalcaldesa de Lerdo María Luisa González Achem cobra pensión del Bienestar

La exalcaldesa de Lerdo, María Luisa González Achem, es beneficiaria de la Pensión del Bienestar promovida por el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El pago bimestral de la Pensión del Bienestar es de 3,850 pesos.

La fotografía donde se muestra que la expresidenta municipal de Lerdo recibió su documentación para contar con su tarjeta y cobrar esta pensión que busca dignificar a los adultos mayores en el país fue publicada por un usuario llamado Pedro Augusto Gómez en redes sociales, criticando que la exalcaldesa priista no tendría necesidad de obtener este recurso.

(ESPECIAL)

"En México los adultos mayores enfrentan condiciones de escasos ingresos y carencias en el acceso a los sistemas de protección social y salud, lo cual repercute en sus condiciones de vida", dicta el Gobierno federal como preámbulo y justificación de la entrega de estas tarjetas para cobrar la pensión del Bienestar que consiste en la entrega de un apoyo económico bimestral.

El programa atiende a todos los adultos mayores de 68 años de todo el país, y a los adultos mayores de 65 años que viven en los municipios integrantes de pueblos indígenas.

La exalcaldesa de Lerdo es ingeniera de profesión y su salario mensual rondaba los 100 mil pesos durante los tres años que estuvo al frente de la administración. También es pensionada por incapacidad (ya que tuvo cáncer) cuando se encontraba en el magisterio, antes de ser alcaldesa.

No obstante, al recibir la pensión del Bienestar y pese a las críticas realizadas en redes sociales no estaría incurriendo en ninguna falta administrativa o delito puesto que esto que la pensión es universal de acuerdo con la apertura del programa federal, es decir, las reglas de operación del mismo están diseñadas para que cualquier persona que cumpla con la edad -necesite o no necesite el recurso- pueda ser beneficiario del mismo.

"El objetivo es contribuir al bienestar de las personas adultas mayores a través de la entrega de una pensión no contributiva que ayude a mejorar las condiciones de vida y que a su vez permita el acceso a la protección social", dicta el programa de la Pensión del Bienestar que no obstante no impide a nadie obtenerla.

La exalcaldesa priista también participó en la pasada contienda electoral como candidata a diputada local a través del partido Movimiento Ciudadano.