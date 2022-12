Ex figuras del futbol mexicano opinan sobre el fracaso del Tricolor

"Ya ni llorar es bueno", declaró Cuauhtémoc Blanco, un histórico del futbol mexicano tras el fracaso en el Mundial Qatar 2022.

Según Miguel España, canterano de los Pumas y mundialista con México, se ha retrocedido.

"Esto fue un paso hacia atrás... O varios. La respuesta y el siguiente proyecto deben ser profundos; mientras todo sea inmediatez y malinchismo, no hay proyecto. No entiendo por qué apostar por lo mismo", aseveró.

Caso contrario al de Gabriel Caballero, director técnico del Mazatlán FC, quien considera bueno el proceso de Gerardo Martino.

"Siempre hay altibajos, donde el equipo no funciona, con lesiones incluidas, pero el proceso se me hizo que estuvo bien. Lamentablemente no alcanzó; ahora, a pensar en el próximo Mundial, donde seremos anfitriones", declaró.