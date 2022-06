Evitan votar contra corrupción en multas de tránsito en Gómez Palacio

Por casi una hora, el secretario del Ayuntamiento, Francisco León Ezquerra y el síndico municipal y extesorero, Cuauhtémoc Estrella, evitaron que fuera sometido a votación de los integrantes del Cabildo un punto de acuerdo para combatir la corrupción en la aplicación de multas de tránsito; una medida que además facilitaría el pago de las mismas a choferes, turistas y visitantes que están de paso por la ciudad.

La propuesta viene de Canacintra y de la Mesa de Seguridad y Justicia. Fue llevada al pleno del Cabildo por el regidor panista, Francisco Bueno.

No obstante, tanto León Ezquerra como Estrella, justificaron la no aprobación del punto de acuerdo (ni siquiera en lo general) señalando complicaciones en términos legales, económicos y materiales, al implementar una medida tan sencilla como una caja itinerante de cobro, una terminal bancaria o un código QR.

DECLARACIONES

"En el tema de la propuesta, la verdad es que es muy bien vista", dijo en principio el síndico municipal Cuauhtémoc Estrella, quien enseguida mencionó: "Pero yo considero que primero, para esto se tendría que legislar al respecto".

Estrella dijo que la medida es tan buena que debiera aplicarse para todos, porque "en realidad todos pierden el tiempo en ir a sacar o ir a recuperar su placa o su licencia", pero que primero debería tratar de verse en lo jurídico y que el costo del hardware es considerable.

La regidora Aidé Román dijo que legislar lo anterior no es necesario, porque la Presidencia cuenta con todo para cobrar en esa modalidad, postura que secundó el regidor Francisco Bardán y el regidor Francisco Bueno, quien destacó que se evitarían actos de corrupción y dinero que no ingresa a las arcas municipales "solo se necesita una tablet, una terminal que la da el banco. ¿Cuánto cuesta?, ¿3 mil pesos la tableta? Porque la terminal la da el banco y no es costoso", dijo. La regidora Anavel Fernández dijo que la propuesta era positiva y que habría que buscar una solución pronta. La regidora Estrella Morón apoyó llevar el asunto a comisiones.

La regidora Karla Tello dijo que no contribuye llevar la propuesta a comisiones, porque pasaría lo mismo que con el servicio de grúas impuesto por la Presidencia a los ciudadanos, del cual hay muchas quejas por abusos en los cobros y que aunque se puso una fecha para revisar el asunto, no se respetó y sigue detenido.

INSISTENCIA

Ante la insistencia de los regidores, el secretario del Ayuntamiento, Francisco León Ezquerra, habló de trámites burocráticos a realizar para aprobar el punto de acuerdo, el cual dijo quiere por escrito y lo justificó mediante los Artículos 75, 76 y 77 del Reglamento del Cabildo. Lo anterior pese a que el Artículo 78 del mismo reglamento indica la posibilidad de que los puntos de acuerdo, disposiciones administrativas de observancia general y demás propuestas puedan ser aprobadas directamente en sesión de Cabildo.

"No veo necesidad de oficio, ya lo estoy expresando", dijo el regidor Bueno, quien señaló que con la medida se eliminaría que un chofer que va de paso se quede sin la única garantía con la que cuenta, que es su propia unidad motriz, "con lo que el municipio podría evitar posibles actos de corrupción y sobre todo tener ingresos claros y transparentes sin que las personas tengan que esperar 24 horas para pagar una infracción". La alcaldesa Anabelle Gutiérrez no opinó nada.

De inicio, la Ley de Hacienda Para Los Municipios del Estado de Durango dice en su Artículo 18 que el pago de los impuestos, derechos, contribuciones por mejoras, productos y aprovechamientos (donde entran las multas) se hará en la Tesorería Municipal "o en el lugar que el Ayuntamiento determine", cita la ley; es decir, es facultad de la Presidencia establecer en dónde se puede pagar, por eso también se puede pagar el Impuesto Predial e incluso el recibo de agua en otros lugares que determina el Municipio.

Además, el Artículo 33 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango indica que son atribuciones y responsabilidades de los ayuntamientos, en materia de Hacienda Pública Municipal, "administrar libremente su hacienda y los bienes destinados al servicio público municipal".

PROPUESTAS PARA REDUCIR EXTORSIONES

Ante el aumento de infracciones donde se presumen actos de corrupción a lo largo del periférico de La Laguna de Durango, empresarios de Canacintra y la Mesa de Seguridad y Justicia presentaron propuestas de movilidad al Ayuntamiento de Gómez Palacio.

En reunión con el regidor Francisco Bueno, de esta comisión en el Cabildo, Alfonso Montellano, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Gerardo Ibarra, coordinador de la Mesa de Seguridad, y Homero del Bosque, consejero en ambos organismos, expusieron que se requiere de la implementación de un código QR para que la infracción se cubra de forma digital, sin que termine en extorsiones que caigan en la bolsa de algunos agentes de Vialidad.

Otra propuesta es una caja itinerante que acuda a cobrar al lugar, de modo que los conductores foráneos puedan retirarse sin tener que dejar su placa o su credencial, pues esta situación también es aprovechada para que se proceda a extorsionarles, pues no tienen la posibilidad de regresar al día siguiente por sus garantías.

Ibarra comentó que, pese a que falta poco para que esta administración concluya, si existe voluntad se pueden implementar mecanismos que faciliten el pago de infracciones y que, de esta forma, los malos servidores públicos no tengan este margen de maniobra para extorsionar.

Homero del Bosque señaló que es muy común recibir quejas por presuntas extorsiones en el sector empresarial y que ello no es privativo de esta administración, sino que viene de gestiones anteriores. "Se les ha molestado mucho, a los visitantes, al transporte federal, por parte de Tránsito Municipal", comentó, "estamos haciendo propuestas para que se pueda evitar esta situación".

(Con información de Fabiola P. Canedo)