Evita Cepeda polemizar sobre GN

El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, evitó entrar en polémica respecto a las acusaciones de militarización de la Guardia Nacional que se han dado en el ámbito nacional, especialmente de la oposición política y de parte de personajes del PRI, partido al que representa a nivel local.

El mandatario señaló que espera que cualquier modificación en la dinámica u operatividad de dicha corporación "sea para bien", de forma que se pueda mantener la coordinación efectiva en términos de seguridad municipal, que es a final de cuentas lo que sí corresponde vigilar desde el Ayuntamiento.

"No lo sé y no tengo dimensionada la consecuencia… hay toda la disposición de coordinar esfuerzos y de mantener a un Torreón, a una Comarca y a un Coahuila seguro, eso es lo que creo que nos debe de importar, no sé a pie de puntilla cómo esté el tema de la Guardia (Nacional); sin embargo, espero que todas las decisiones que se hagan, sean en bien del país, nosotros desde este orden de gobierno espero que sean para bien, habremos de estar siempre dispuestos a colaborar y coordinar esfuerzos".

El mandatario dijo que especialmente el tema de capacitación a los efectivos de la Guardia Nacional debe estar contemplado ante una incorporación de ese grupo de seguridad bajo un mando militar, aunque en todo caso se habrán de mantener las acciones coordinadas y mediante el esquema de Mando Especial de La Laguna que ha generado condiciones de estabilidad ciudadana, esto luego de la crisis de seguridad que tuvo la región entre 2009 y 2014.

"Nosotros le apostamos a la capacitación, a la coordinación, al adiestramiento y al buen entendimiento entre las fuerzas militares, como lo hemos tenido hasta el día de hoy, los órdenes de gobierno, esperemos que así continúe", dijo Cepeda.

Cabe recordar que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha emitido ya una iniciativa para subordinar y otorgar el mando de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), lo que aumentaría el poder de dicha institución por sobre cualquier otra, hecho que ha derivado en críticas de parte de diversas voces políticas y sociales, esto al argumentar que se trata de una "militarización" de la seguridad en el país, un escenario que precisamente López Obrador criticó durante sus anteriores campañas para llegar a la Presidencia de la República.

De acuerdo con una estadística de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Guardia Nacional acumuló 61 quejas por violaciones a derechos fundamentales durante el año pasado, mientras que la propia Sedena sumó 60 quejas por esta misma causa, siendo la primera vez que la Guardia Nacional está a la cabeza de las instituciones de seguridad que más violan derechos humanos.