EUA excluirá países sin democracia de Cumbre

El subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, afirmó ayer que el Gobierno de Estados Unidos no tiene pensado invitar a la Cumbre de las Américas a países que "falten al respeto a la democracia".

Las declaraciones de Nichols, en entrevista con el diario español El País, surgen en relación a la posibilidad de que Washington excluya a Cuba, Venezuela y Nicaragua del encuentro a celebrarse entre el 6 y 10 de junio próximo en Los Ángeles, California.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el de Bolivia, Luis Arce, hicieron público el martes que no asistirán a la Cumbre si se confirma que Estados Unidos excluye a algún país.

"Nuestra base en el hemisferio es la democracia", respondió Nichols a El País en la entrevista publicada ayer a la pregunta sobre planteamiento del Secretario de Estado, Antony Blinken, de que quiere que la Cumbre sea la más inclusiva de la historia.

"Hay un sentimiento y una visión democrática en las Américas y vamos a respetar eso. Y, por lo tanto, no nos parece conveniente incluir a países que falten al respeto a la democracia", subrayó.

Nichols, no obstante, agregó que todavía no hay una decisión tomada al respecto.

"¿No hay posibilidad de que inviten a Cuba, Venezuela y Nicaragua?", preguntó el diario español.

"En mis declaraciones públicas ya he dado mi opinión de la poca probabilidad de la presencia de esos países", respondió el funcionario.

"Las invitaciones son responsabilidad de la Casa Blanca y las invitaciones formales aún no han salido de la Casa Blanca", agregó.

El lunes pasado, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que las invitaciones a la Cumbre "aún no han sido emitidas", y evitó confirmar si los Mandatarios de Cuba, Miguel Díaz-Canel, de Nicaragua, Daniel Ortega, y de Venezuela. Nicolás Maduro, serán excluidos.

Asistencia