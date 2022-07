Estudiantes de UANL representarán a México en Robocup 2022

Nueve estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León representarán a México en el Torneo Internacional de Robótica Robocup 2022.

Con un robot de rescate y un performance protagonizado por monstruos automatizados, los alumnos participarán en este encuentro mundial de robótica.

La delegación está integrada por dos equipos: el Centro de Investigación y Desarrollo de Educación Bilingüe (CIBED) y la preparatoria 21.

Los dos grupos representarán a México en la categoría Rescue Maze y On Stage.

La competencia se llevará a cabo del 10 al 17 de julio en la ciudad de Bangkok, Tailandia.

Jesús Ricardo Guerrero Silvestre, capitán del equipo denominado TRF (The robots of the future). Dijo que su proyecto está centrado en la simulación de un accidente en el cual no puede haber un acceso humano. De ahí, la razón de crear el robot “Átomo”.

“Átomo puede detectar en su trayecto o búsqueda a víctimas identificándolas por el color, letras o temperatura, de acuerdo a cada una de ellas, se dejan distintos kits de rescate”, señaló el alumno.

Cabe señalar que a la competencia Robocup 2022 asistirán tres mil competidores de 45 países.