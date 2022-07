Estudiantes de Medicina laguneros toman las calles exigiendo seguridad

Estudiantes de Medicina de La Laguna de Coahuila y Durango tomaron ayer las calles de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo para exigir un servicio social digno. Pidieron seguridad en las comunidades alejadas, de alta marginación y violentas y mejores condiciones en las unidades médicas donde diariamente atienden los problemas de salud que aquejan a la población.

"Que ninguna práctica de servicio apague nuestras vidas, ya que estudié para salvar vidas, no para perder la mía", "Sin agua, sin luz, sin señal, sin seguridad, ¿sin vida?", "La vocación no le sirve de nada a un médico muerto" y "Al gobierno no le interesa la seguridad de sus médicos" fueron algunas consignas que plasmó el gremio. Un contingente partió del estacionamiento de una conocida tienda de venta al por mayor de Lerdo y el segundo movimiento salió del exterior del Hospital Universitario de Torreón.

La marcha fue motivada por el caso de Eric Andrade, el médico pasante de servicio social de 24 años de edad que fue asesinado a balazos en recientes días mientras atendía a un paciente en el Hospital Integral de El Salto, Pueblo Nuevo, Durango.

Participaron en su mayoría estudiantes de la Universidad Autónoma de Durango (UAD), Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) y Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C). En esta última, los acompañó el director de la Facultad de Medicina, Salvador Chavarría Vázquez. También se sumaron algunos alumnos de la Universidad del Valle de México (UVM) de Saltillo, padres y madres de familia y algunos médicos de la región ya titulados, etc.

'¡NI UNA BAATA MENOS!

Pasadas las 8:30 de la mañana, agentes de Tránsito y Vialidad y corporaciones policiacas escoltaron a los jóvenes que estuvieron acompañados de padres y madres de familia. Por las calles, se escuchaba el sonido de una sirena mientras que con un megáfono, los inconformes gritaban "¡Ni un pasante menos, ni un pasante menos!, ¡Ni una bata menos! y ¡Justicia para Eric!".

Ambos contingentes, se unieron a unos metros del puente plateado por el lado de Gómez Palacio. Luis Raúl Lozano Ruelas, vocero del Movimiento estudiantil en La Laguna pidió la presencia de las autoridades estatales de Coahuila y Durango así como de representantes de instituciones como el Seguro Social. "Tienen que enterarse de nuestras peticiones, no nos han atendido como lo merecemos, necesitamos urgentemente la presencia de ellos". Con el mitin, se mantuvieron bloqueados los cuatro carriles en ambos sentidos del tramo del bulevar Miguel Alemán, a la altura del puesto militar. Ninguna autoridad llegó a atender a los estudiantes.

URGE REVISAR LEGISLACIÓN

Lozano Ruelas recordó que el gremio exige revisar de forma minuciosa el sistema de salud en lo general pues además de las condiciones de inseguridad en las zonas alejadas también se enfrentan a un rezago en infraestructura, falta de servicios básicos de agua potable y electricidad e insumos y medicamentos inmediatos para brindar una atención de calidad y calidez a los pacientes.

"Queremos un cambio en la legislación de educación, de salud para la formación de todos los profesionistas. Es muy importante que se actualice toda la legislación que nos obliga a nosotros a prestar el servicio social en las condiciones en las que lo hacemos...".

Mencionó que de 2021 a la fecha son diez médicos los que han sido asesinados y agregó que en la mayoría de las comunidades, prestan su servicio en situaciones precarias. No hay insumos, medicamentos, y las herramientas de diagnóstico son insuficientes. "Y sobre todo las condiciones de trabajo son extenuantes".

Esta semana, el joven señaló que este tema tiene que ser abordado en la agenda legislativa a nivel federal pues no solamente es analizar la Ley General de Salud sino todas sus reglamentaciones con la intención de crear condiciones favorables para todos los pasantes de la salud que prestan su servicio social como requisito curricular para obtener su título profesional.

Lozano Ruelas comentó que esta situación llegará hasta las últimas consecuencias y que por ello, ya cuentan con asesoría jurídica para, si es necesario, recurrir hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Cumplimiento de norma

Exigencias.

*Vigilancia en las universidades e instituciones de salud en el cumplimiento de la NOM-009-SSA3-2013, educación en salud.

*Aumento del 100% de la beca del servicio social y retiro de pasantes de zonas rurales con alto índice de inseguridad.

*A las instituciones de salud les piden el retiro definitivo de los horarios de atención en turnos vespertinos y nocturno de cualquier pasante de servicio social y retiro de plazas donde no haya acompañamiento de un superior titulado .