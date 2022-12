Estudiante de PrepaTec Laguna gana beca global de por vida

Juan Antonio Leyva Jara es lagunero, tiene 16 años, y gracias a su liderazgo social y a la pasión que le imprime a las ciencias y las matemáticas para transformar al mundo fue que pudo obtener la Beca Rise. Se trata de un programa internacional que busca a jóvenes brillantes de entre 15 y 17 años que necesitan oportunidades educativas y les apoya de por vida mientras trabajan para servir a los demás.

En esta ocasión se inscribieron 13 mil participantes de 47 países y el alumno de la PrepaTec campus Laguna logró quedarse entre los 500 finalistas. Después recibió la noticia de que fue uno de los 100 ganadores y ganadoras globales. De México, fueron seleccionadas cuatro personas y Leyva Jara es el único estudiante de la Comarca Lagunera.

Gracias a Rise, Juan Antonio podrá asistir a una cumbre internacional y tendrá la oportunidad de poner en práctica sus talentos y reflexionar sobre las formas en que podrían resolver problemas en el futuro. Además, se incluye una beca universitaria, servicios de tutoría y carrera, y financiación para iniciar un programa social o empresa, dependiendo de la calidad de la idea y la necesidad de apoyo.

Rise es impulsado por Schmidt Futures y Rhodes Trust, con Eric y Wendy Schmidt a la cabeza, empresarios y filántropos estadounidenses, que comparten la visión de apoyar a los futuros líderes sociales.

¿QUÉ PROYECTO PRESENTÓ?

El estudiante de tercer semestre en PrepaTec dijo que desde niño ha sido un apasionado por las ciencias y las matemáticas. Con ayuda de expertos y encuestas pudo identificar una problemática en la región Lagunera: la falta de interés y motivación para el estudio de dichas áreas del conocimiento.

(RAMÓN SOTOMAYOR)

“Me gustan mucho las ciencias y las matemáticas y a lo largo de mi vida como estudiante había visto como a veces existe este estereotipo negativo hacia las materias, como que hay personas que piensan que es muy complicado o que les parecen aburridas.

La idea del proyecto fue transmitir este gusto por las materias al cambiar la forma en que se imparten porque al hacer investigación, platicar con profesores, pues te vas dando cuenta de cómo influye mucho el sistema educativo en la percepción que se tiene sobre esas materias”. Por ello, Juan Antonio creó un Club de ciencias y matemáticas para niños y niñas de entre 5 y 7 años, con un enfoque lúdico. El proyecto lo llamó SCI+FIT y tiene como propósito la enseñanza a través de juegos, dinámicas y películas, principalmente de superhéroes y ciencia ficción. Inició con una prueba piloto y la puso en marcha en un colegio de Torreón.

“Sci- es por ciencia y fit por ejercitar tu mente a través de la ciencia. A la vez, en inglés, a la ciencia ficción se le llama sci-fi. Me pareció algo divertido para el nombre SCI+FIT, con Learning is fun como eslogan”.

UN ALUMNO MUY TALENTOSO

Desde muy pequeño, Juan Antonio ha sido un alumno muy talentoso. Ha participado en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas de Educación Básica (OMMEB) adjudicándose medallas de oro en la etapa regional y además, por su excelente desempeño académico se hizo acreedor a una beca en PrepaTec. De igual manera, juega basquetbol y tenis y toma clases de piano. Además, este semestre comenzó a participar en el equipo de robótica del Tecnológico de Monterrey pues le llama la atención la tendencia mundial STEM, que promueve la enseñanza de ciencias, tecnología, ingeniería y matemática.

“Me gustaría tener esa base pero también seguir con mi proyecto y encontrar otras formas de llevar conocimiento a más personas, a que también los niños y los jóvenes puedan motivarse a aprender más ciencias y matemáticas porque siento que va a ser parte muy importante en la actualidad y en el futuro, por todas las problemáticas que el mundo está viviendo, la digitalización, la pandemia, el cambio climático”.

El joven, de trato afable y originario de Torreón, Coahuila, agradeció a su tutora de PrepaTec, Gaby Murra y a sus padres por el apoyo. Además, dijo que gracias al Tecnológico de Monterrey, los jóvenes pueden tener acceso directo a programas globales de talentos como Rise.

Finalmente, Juan Antonio envió un mensaje a los jóvenes de la región Lagunera: “Cuando empecé no me imaginé que podía llegar a algo así, decidí participar por el hecho de probar algo nuevo, más allá de solo por la beca sino por el aprendizaje que tienes en el camino. Anímense, son oportunidades únicas que a veces no se repiten, y aunque a veces no se logra, no se gana, lo que vives en el camino y todo lo que aprendes, es algo que te ayuda a descubrir lo que tú quieres y el impacto que puedes tener con tu comunidad. Les diría que se animen, que intenten y que dediquen ese tiempo y esfuerzo extra porque pueden tener resultados muy padres”.