Estudiante consigue amparo a paciente con cáncer de mama en Torreón

Mediante un juicio de amparo, una alumna de la licenciatura en Derecho de la Universidad Iberoamericana de Torreón logró que una paciente de la tercera edad con cáncer de mama reciba su tratamiento médico con los fármacos trastuzumab y pertuzumab, esto después de que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) negara su aplicación en reiteradas ocasiones, argumentando falta de insumos.

Michelle Adahara Martínez Salais, tiene 22 años y cursa el noveno semestre de la carrera. Explicó que fue mediante la Clínica Jurídica "Óscar Romero", de la Ibero, que pudo ofrecer el servicio gratuito de asesoría jurídica a la persona que se encontraba en una situación de vulnerabilidad y que requería una solución efectiva y justa, pues los medicamentos son necesarios para el control de su enfermedad y para mejorar su calidad de vida.

"Lo ideal es que te integres a la Clínica Jurídica con un proyecto para graduarte en una materia que se llama Seminario III pero en mi caso, siempre que publican un espacio como para poder apoyar, pues yo me apunto.

A mí me gusta mucho el Derecho, me apasiona la carrera y por eso tener este acercamiento con un caso concreto de la vida real pues es muy significativo, principalmente porque ayudo, pero también porque aprendo", dijo.

Michelle señaló que en la actualidad está llevando la materia de Amparo II y que fue gracias al respaldo de su coordinador, Juan José Rojas, y docentes de su institución educativa, que pudo tomar el caso y empezar a elaborar la demanda de amparo, que fue presentada con carácter de urgente pues se estaba violentando el derecho a la salud.

PACIENTE DEL IMSS PIDE AYUDA

La paciente fue diagnosticada con cáncer de mama en 2006 y comenzó con quimioterapias, pero no funcionaron, motivo por el cual su médico oncólogo le recomendó suspenderlas. Ese tratamiento fue sustituido por los fármacos trastuzumab y pertuzumab, que se administran vía intravenosa cada tres semanas y que en el medio privado tienen alto costo, sobrepasando la capacidad económica de la paciente.

Michelle dijo que la mujer, derechohabiente del Seguro Social en Torreón se acercó a la Clínica Jurídica el pasado viernes y que después de presentar la demanda de amparo, un Juez federal resolvió a su favor.

"A ella ya se le informó que se le va a aplicar el tratamiento, ya hay una orden de un juez federal, ella está muy contenta, yo veo en ella mucha resiliencia, ella el sentimiento que nos compartía era '¿por qué?, si yo tengo esta enfermedad y el gobierno tiene la obligación de brindarme el medicamento porque soy derechohabiente y pago mis cuotas, ¿por qué no me lo pueden dar?, marco y marco y no me contestan el teléfono y no soy la única'".

La estudiante dijo que la Ibero es una institución humanista, siempre al servicio de aquellas personas que no cuentan con los recursos suficientes para proteger y defender sus derechos.

¿QUÉ ES LA CLÍNICA JURÍDICA?

La Clínica Jurídica "Óscar Romero" es un espacio educativo creado por la licenciatura en Derecho para que el alumnado experimente, mediante casos concretos, la aplicación del derecho. Tras el logro de Michelle, la institución reconoció su trabajo y destacó que, articuló ejemplarmente la violación al derecho humano a la salud en la denuncia de amparo. "De esta manera, la licenciatura en Derecho, a través de la Clínica Jurídica, se posiciona en la región como un espacio de compromiso social desde el ejercicio de derecho".

Cuadro básico

Tratamiento médico.

* Los fármacos trastuzumab y pertuzumab forman parte del Cuadro Básico y del Catálogo de Medicamentos difundido por el Consejo de Salubridad General.

* Se administran por infusión intravenosa.

* La paciente es de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71 de Torreón.