Estoy peleando y no voy a cruzar los brazos: Acevedo sobre ir al Mundial

Carlos Acevedo dio su esperada reacción sobre su ausencia en la lista de 31 jugadores convocados a los duelos de preparación que tendrá la Selección Mexicana a tan solo dos meses de que se realice la Copa del Mundo en Qatar.

En atención a la prensa desde la Ciudad de México, el portero de Santos Laguna dice estar afrontando esto con mucha madurez y con un sentimiento de esperanza, pues “esto no se acaba hasta que se acaba”.

“Somos personas, tenemos sentimientos, a veces estamos abajo, a veces arriba, pero bueno, que no decaiga el ánimo, esto no se acaba hasta que se acaba. Yo voy a tener fe hasta el último, como ha sido mi carrera, como ha sido mi vida, y positivo ante todo”.

En caso de que no sea tomado en cuenta por “Tata” Martino para la lista final, el guardameta de 26 años de edad, recordó que hace un año él no estaba ni cerca de ser considerado.

“Obviamente lo tenía en mis objetivos. Trabajé al máximo como lo he hecho toda mi carrera, picando piedra. Bueno, hoy en día estoy peleando, todavía no se termina esto, todavía no es una lista definitiva, no voy a cruzar los brazos, al contrario, voy a levantar la mano con actuaciones buenas, siendo como soy, sin perder mi esencia”.

Acevedo, también abordó el tema de debate que se originó en las redes sociales tras no aparecer en el llamado del Tricolor, y donde los comentarios positivos han predominado.

“Primero quiero agradecer mucho su apoyo, hay gente que te quiere y no, y es parte del futbol, y bueno, a mi me queda demostrarlo en el campo, regalando atajadas y cosas buenas, como un líder que me considero, para que sigan esas buenas vibras. Me queda agradecer a todos, me queda seguir trabajando, yo no voy a cruzar los brazos hasta que se acabe esto, así ha sido mi vida”.

Sobre el encuentro donde el América terminó por arrebatarles la victoria con un empate en el marcador de 3-3 dijo:

“Con la cara muy en alto. Hicimos un gran partido, América venía de hacer las cosas muy bien y nos plantamos en el Azteca para hacer un excelente partido. Estoy muy orgulloso de mis compañeros, de la institución y obviamente pues a seguir trabajando, tenemos el domingo un partido muy importante en Torreón"