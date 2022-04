'Estoy lista para gobernar Gómez Palacio', asegura Betzabé Martínez

La candidata a la alcaldía de Gómez Palacio por Morena, Betzabé Martínez Arango, no dudó en decirnos que se ha sentido vulnerada y exhibida por ser joven, por ser mujer o bien hasta por conocer dónde queda su domicilio, "yo nací en Durango, pero decidí volver a nacer en Gómez Palacio y hoy soy gomezpalatina de corazón", precisó.

Betzabé, visitó ayer las instalaciones de El Siglo de Torreón con el objetivo de exponer sus propuestas de campaña. Además también habló sobre la situación de agresión que sufrió en las redes sociales, en donde constantemente preguntaban por su domicilio. Y se sinceró: "a mi mamá la asesinaron a la puerta de mi casa y en su momento, la fiscalía me señaló, me detuvo, me agredió. La sociedad en su momento también y de ahí nace el compromiso con la gente. Cuando arranqué la campaña los nervios fueron inevitables y sí le dije a mi mamá aquí estoy y lo estoy haciendo bien".

Martínez Arango, candidata a la alcaldía de Gómez Palacio, dijo que están contentos en este el día siete de campaña "y sin duda trabajando al lado de Marina Vitela y sabemos que Gómez Palacio sabe lo que quiere. Y definitivamente Gómez Palacio no quiere regresar a la corrupción de antes y estamos en un proceso de transformación y nos renovaremos y la transformación se garantiza en Gómez Palacio".

Detalló que el pasado lunes se recorrieron 12 kilómetros del municipio, casa por casa y "es muy bonito cuando saludas a la gente y sientes las manos de trabajo, ves a los ojos y no puedes mentirle a la gente. Al estar con ellos te dan el tiempo, te reciben, te abren las puertas de su casa".

Comentó que esta campaña sin duda será un signo de la alegría y será un triunfo para Morena a nivel estatal y municipal y sobre todo con el apoyo a nivel federal.

Definitivamente, dijo, es el tiempo de la gente, las propuestas son en base a lo que la gente necesita. Es tiempo de escuchar a las personas, por eso su campaña será de recorridos, de acudir a las casas y escuchar, no sólo en campaña.

Comentó que la política de Morena eso es, "la política se hace de la gente y para la gente. Siempre".

Detalló que los gobiernos del PRIAN utilizan la política para el poder, la corrupción, el abuso de las personas y nosotros no. "Andrés Manuel, a los jóvenes nos invita a hacer una política de principios, cercana a la gente, "ya que sólo así seremos sensibles y cercanos, vamos a ser congruentes con lo que se necesita y vamos a saber cuál es nuestra obligación, que siempre será servir a la gente".

Para la candidata por Morena, el proyecto será una continuidad. Comentó que hace tres años empezó esta transformación. "Con Marina Vitela fue posible quitar el poder a los mismos de siempre. Actualmente nos encontramos en el proceso de transformación y hoy se consolida".

Hace tres años. Gómez Palacio, comentó, se encontraba con un gobierno estatal del PRIAN, que definitivamente no tenía ningún interés de ayudar a Gómez Palacio y "hoy en día es la oportunidad de tener a una mujer lagunera gobernadora, de Morena, en la federación con Andrés Manuel y aquí con Betzabé, será un proyecto de continuidad con el gobierno, donde se podrán hacer todos los proyectos que el Estado no permitió".

TAMBIÉN LEE Internet gratuito, indispensable para niños y jóvenes de Durango: Marina Vitela

La candidata realizó el compromiso de llevar el servicio de manera gratuita a todo el estado

Los seis ejes que van a trabajar, expuso, son un Gobierno Honesto y Responsable. Bienestar Humano. Servicios Públicos, "que estuvieron saboteando los del PRIAN". El cuarto eje, es de Desarrollo Económico, "aquí en La Laguna es importante tener un Desarrollo Urbano como quinto y sobre todo el Desarrollo Rural, como sexto, en donde sabemos que el campo es la esperanza de Gómez Palacio". En la entrevista realizada en Siglo TV, además estuvo presente la periodista Diana González, quien cuestionó a la candidata qué opinión tenía de Gómez Palacio .

La candidata dijo que el gobierno estatal no apoyó las obras del municipio, que están inconclusas. "Es porque el estado no apoyó. Algunas empresas de recolección de basura les pertenecen a ellos y esto es una saboteo al municipio y nosotros queremos hacer las cosas bien".

Para Betzabé, les han metido el pie, "pero eso se acabó, ya que Morena estará a nivel municipal, estatal y federalmente ayudando a la gente".

Dijo que se tuvo una administración de un trabajo muy arduo, definitivamente mundialmente nadie estaba preparado para la pandemia y fue algo que dejó a muchas personas sin vida, sin trabajo y la administración municipal estuvo al pendiente, se hicieron muchas cosas, dijo, "una de ella fue el Internet gratuito, se terminaron las escuelas presenciales y precisamente en términos de derechos de los niños, la educación es clave y se instalaron las antenas para darle este derecho la educación". También, detalló, "se dieron apoyos alimenticios, ya que la gente no podía salir a trabajar y hoy, gracias a Andrés Manuel, la gente no murió de hambre, Morena ha demostrado que es tiempo de la gente".

Para la entrevistada, es una oportunidad única para los laguneros que no deben perder y desaprovechar. "Este triunfo será por otros 10 años y será para las personas, por un futuro en que realmente se puedan transformar vidas y renovar oportunidades para los gomezapalatinos, niños, mujeres, jóvenes y cualquier persona con alguna discapacidad".

Otra de las acciones fue precisamente el Congreso Internacional de Autismo, que se realizó en su primera edición vía zoom debido a la pandemia. Este año se va a repetir. En Gómez Palacio, comentó, "todos los proyectos que se realizaron fue pensando en la gente".

LLAMA A LA UNIÓN

Con relación a Omar Castañea, síndico actual de la administración y quien ha generado controversias, la candidata a Gómez Palacio por Morena comentó que "no sabe a qué se juega con la gente, ya que no le tiene respeto. Se debe seguir la línea de apoyo a la población", detalló.

"Yo invito a Omar a la unión, a trabajar en equipo y a recordar que lo más importante es la gente, nos debemos a ellos y sí regresó y qué bueno que está al pendiente, pero debemos unirnos todos para sacar adelante a Gómez Palacio".

Sobre su edad, lo cual también se ha cuestionado, dijo que tiene 31 años, "y desafortunadamente la experiencia es de vida, que me marca, es que mi vocación es a servir. Desafortunadamente fui víctima de la violencia y eso transformó mi vida y tuve la fortuna de trascender y transformar esta adversidad en una oportunidad".

Dijo que se ha desempeñado como directora de una guardería del Seguro Social a los 23 años, coordinadora y psicóloga del Instituto Francés de La Laguna. "Trabajé para el Infonavit, fui directora del DIF municipal y estuve a cargo de un hogar de niños y la experiencia existe y por supuesto que tengo las capacidad para hacer las cosas bien".

Cuestionó si el ser joven es decir que no se pueden hacer las cosas bien, "yo te diría porque los hombres mayores que gobernaron antes, no hicieron las cosas bien. La edad no nos limita".

Dijo que en Gómez Palacio hay hombres y mujeres de trabajo que, "salimos a trabajar desde muy temprana edad y tenemos la experiencia desde muy pequeños. Además esto no se hace solos, es un equipo que nos respalda y es tiempo de la unión".

SIGUE ESPERANDO FLORES

Sobre su domicilio, punto que se ha señalado en redes sociales, dijo que sigue esperando las flores. "Yo vivo en Gómez Palacio. El día que quieran las invito a mi casa y más si son mujeres, las invito a mi casa para que ustedes desde su canal demuestren donde vivo".

Precisó que el secretario del Ayuntamiento la quiso exhibir. "Esto fue muy delicado y no tiene la facultad investigadora para empezar y no tiene las funciones. No tiene derechos a estar violentando a una mujer, como lo fue en mi caso y me tuve que ver en la necesidad de poner una denuncia". ¿Ya se les olvidó que fuimos planilla?, yo fui suplente de la regidora número uno y yo creo que a la gente eso no le interesa, me extraña mucho la agresión en redes sociales".

Dijo que sí se sintió vulnerable. "Imagínate que te estén atacando, que te estén esperando para saber dónde vives y saber donde estás, por un tema que no tiene sentido. Hoy en día, Betzabé Martínez es candidata a la presidencia de Gómez Palacio por Morena, lo demás está demás".

Para terminar, la candidata dijo que no va a perder la oportunidad de servir, caminar, conocer y hacer que esta contienda deje huella en la historia.

Para ella existe empatía al caminar y recorrer el municipio, "yo veo a las niñas y recuerdo cuando estaba niña y tenía miedos, veo a los adolescentes y recuerdo que yo decía, ¿qué será de mi vida?. Y les digo que la vida que antes era una derecho para los de siempre, hoy es una oportunidad para todos y se debe aprovechar".

Finalizó, "yo soy Betzabé por mujeres que me ayudaron, por mamás y amigas, por maestras, que salimos adelante a pesar de cualquier adversidad.

Uno decide de dónde ser, dónde servir y dónde amar y yo soy gomezpalatina de corazón".