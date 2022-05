Estoy enfocado en Torreón: Román Cepeda

Román Alberto Cepeda, alcalde de Torreón, no negó que tiene 'aspiraciones', pero en el presente su único compromiso es impulsar y solucionar los problemas de Torreón y aseguró que el abastecimiento del agua ya va en camino, además hay proyectos de rehabilitación de áreas públicas como la Línea Verde y la Unidad Deportiva de Torreón.

El alcalde de Torreón visitó las instalaciones de El Siglo de Torreón porque dejó dos temas pendientes: economía y seguridad y aprovechó para señalar que 'el día que deje de tener aspiraciones, voy a dejar de ser político o empresario'. Además defendió la estrategia que están implementando para el abastecimiento de agua, en donde comentó existen varias vertientes, una de ellas es la renta de pozos, la otra el mantenimiento y finalmente el arreglo de las fugas de agua.

'La renta fue un acuerdo que tuvimos con algunos pozos privados gratuitos, algunos por una acuerdo de carácter económico. Otros son pozos a los que les hemos estado dando mantenimiento y que empiezan ya a dar los primeros resultados'.

-

TAMBIÉN LEE Alcalde de Torreón reconoce a peritos terrestres por concluir certificación

Román Alberto Cepeda acudió para acercarse al personal y supervisar su trabajo, equipamiento e instalaciones

ESCENARIO ECONÓMICO

Con relación al escenario económico de Torreón, señaló que en lo que va de su administración se han generado más de dos mil empleos. Detalló que uno de los ejes de su gobierno tiene que ver con competitividad y productividad. "Debemos generar las condiciones quienes ya están aquí y que sigan invirtiendo en Torreón y que nos vean como un polo de desarrollo. Afortunadamente tenemos números positivos en términos de generación de empleo. Patrones y el salario que va al alza con cerca de 383 pesos en salario base. Lo que buscamos son datos históricos, como los 12 mil 800 patrones y son números fríos. Sin desestimar que hay muchas cosas que hacer, como es el caso de Torreón: Mi destino eres tú, Fortalecimiento económico y emprendimiento. Nos permite ver a Torreón".

El alcalde no quiso desestimar, ya que tiene que ver con algún indicador que ha confundido. "Quiero pensar que el motivo de un indicador es muy diferente a los buscadores de empleo, a que hayan perdido o no tengan trabajo. En una región con mayores oportunidades de empleo, es un indicador que lamentablemente se malentiende. Afortunadamente Torreón va muy bien. Son puntos de referencia nada más", señaló.

VER MÁS Alcalde de Torreón emite postura sobre opinión de Colegios

"No tengo duda que Torreón y la región están en un gran momento", dijo. "En términos económicos debemos generar confianza. Tenemos un gran aliado, que es el gobernador Riquelme. Hay 29 empresas que ya están en la mira. Yo espero que un buen número se queden en Torreón. Geográficamente es un punto muy atractivo", comentó el alcalde.

Una ventaja de la región, dijo, es que no está enfocada a una sola actividad económica y esto permite que la región se mantenga en las fuertes crisis.

ASPIRACIONES A LA GUBERNATURA

Con relación a sus aspiraciones para ser gobernador, señaló que sí tiene aspiraciones, pero que actualmente está concentrado en impulsar Torreón. "Lo que he manifestado, lo digo y lo sostengo es que tengo aspiraciones y el día que diga que no tengo aspiraciones, ese día me dedico a no ser político o empresario. Yo creo que ese día no estaría aquí".

Sobre el proceso democrático que vive el PRI, dijo que le vienen bien a cualquier partido político.

"Yo los aplaudo y todo obedece a tiempos y hoy no tengo otra tarea más que gobernar Torreón. Tengo aspiraciones sí, obsesiones no. Cuando tengamos que decidir, lo haremos, pero hoy no tengo otra cosa en mi mente que los resultados. Sí se vive un proceso democrático. Responsabilidad, unidad y en su tiempo".

MÁS INFORMACIÓN 'Nos tomó tiempo pero estamos trabajando', dice alcalde de Torreón sobre agua potable

Con relación a la Línea Verde, dijo que se inició la rehabilitación en la primera semana con una inversión de 28 millones de pesos. "Es lamentable como está.".

Rechazó que sólo se vaya a pintar y precisó que será integral la rehabilitación. "No le daremos una manita de gato, le daremos una manita de león".

Con relación a la deportiva, reconoció que estaba en total abandono. "Nos preocupa porque más de 55 mil personas la visitan. Iniciamos con el rescate de la Unidad Deportiva. Esta inversión de las albercas es de 6 millones de pesos, pero se van a rehabilitar canchas, tanto de futbol y de beisbol. Vamos a ir en etapas. Vamos a dejar una unidad deportiva digna, que den ganas de visitarla".