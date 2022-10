Estoy enfocado en hacer una gran liguilla y presionar para estar en la lista definitiva: Acevedo 

A menos de un mes y medio de que se celebre el Mundial de Qatar 2022, Carlos Acevedo no pierde la esperanza de poder estar en la lista definitiva de la Selección Mexicana.

El portero de Santos Laguna tiene claro que para poder asegurar un lugar dentro de los convocados por el “Tata” Martino, debe hacer un gran papel en la Liguilla del futbol mexicano, donde el equipo albiverde está en espera de conocer su rival para disputar los cuartos de final la próxima semana.

Cuestionado sobre su ausencia en los últimos duelos de preparación que enfrentó el Tricolor a finales de septiembre, dejó claro que respeta las decisiones del técnico que le dio su primera oportunidad con el conjunto nacional.

“El tema de las convocatorias se da previo a que se dé la lista, no me tienen porque hablar ni escribir, los respeto mucho, soy muy agradecido, es el técnico que me debutó en selección, he tenido llamados, no voy a hablar mal del técnico nacional, pero yo estoy enfocado en Santos y poder hacer una gran liguilla y presionar para poder estar en la lista definitiva”.

Acevedo, deja claro que no se dará por vencido mientras tenga posibilidades de estar en esa lista que lo lleve a Qatar en noviembre, pero primero, quiere dar lo máximo con los Guerreros.

“Es la esperanza para poder salir campeón (la Liguilla), hoy en día tengo que estar enfocado en el club, lo comenté en su momento en México, yo tengo mi velita prendida también, no la voy a apagar, la voy a cuidar hasta el máximo, y la única manera de hacerlo es con buenas actuaciones, e imagínate, llegar a una final e inclusive un campeonato sería algo asombroso para mí y la institución”.