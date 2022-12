Estos fueron los dramas coreanos más populares del 2022

El 2022 está a muy pocos días de terminar, fue un año lleno de mucho contenido tanto en televisión, cine y el mundo del streaming, este último ha permitido que contenidos internacionales lleguen a diferentes partes del mundo. Tal es el caso de las series coreanas, también conocidas como doramas.

Las series coreanas cada día ganan mayor popularidad en el mundo, y es por eso que Twitter realizó un conteo de las series más populares provenientes de Corea del Sur, esto a través de un conteo basado en el número de tuits que mencionan las series.

El análisis dio como resultado un Top 10 de los dramas más populares del año que está por terminar, en donde, Snowdrop, protagonizado por Jisoo de Blackpink se quedó con el primer puesto.

A continuación te presentamos el top 10 de las series coreanas más populares del 2022.

1 SNOWDROP

La serie está ambientada en 1987, momento en el que Corea del Sur estaba bajo un gobierno dictatorial. Todo empieza cuando el estudiante Im Soo Ho es lastimado en medio de una protesta y cubierto de sangre, ingresa a un dormitorio de la Universidad de Mujeres de Hosoo. Ahí, se encuentra con Eun Young Choo, quien lo ayuda a esconderlo y terminan desarrollando una relación romántica.

¿Dónde se puede ver? Disponible en Star+

2 TWENTY FIVE TWENTY ONE

En Twenty Five Twenty One nos cuentan la historia de Na Hee-Do, quien tiene que dejar la escuela secundaria y su equipo de esgrima, esto a consecuencia de la crisis financiera que enfrenta Corea del Sur. Pero todo cambia cuando logra convertirse en miembro de la selección nacional coreana. En tanto, el negocio del padre de Baek.Yi-Jin entra en quiebra, y lo sumerge en la pobreza. Mientras estudia y realiza empleos de medio tiempo consigue convertirse en periodista deportivo y vuelve a encontrarse con Na Hee Do.

¿Dónde se puede ver? Disponible en Netflix

3 PROPUESTA LABORAL

Ha-Ri se hace pasar por su mejor amiga en cita a ciegas para ahuyentar a un pretendiente indeseable, pero el plan cambia cuando se da cuenta de que el hombre con el que salió es el CEO de la empresa en la que trabaja, quien termina por hacerle una propuesta que no podrá rechazar y que desatará todo tipo de desventuras y momentos divertidos.

¿Dónde se puede ver? Disponible en Netflix

4. ESTAMOS MUERTOS

Las series de zombies nunca decepcionan, y ante el final de la extensa The Walking Dead, llegó una nueva serie lista para conquistar a todos los espectadores, Estamos Muertos, en donde un grupo de estudiantes de preparatoria queda atrapado en su escuela en medio de un apocalipsis zombie, tendrán que hacer lo que esté en sus manos para sobrevivir y lograr salir con vida del edificio.

¿Dónde se puede ver? Disponible en Netflix

5. OUR BELOVED SUMMER

Choi Woong parece un hombre ingenuo y de espititu libre, pero quiere tener algo por primera vez en su vida. Mientras que Gook Yeon Soo tenía como objetivo convertirse en la mejor estudiante de su escuela, pero ahora que es adulta, se da cuenta de que el mundo no es lo que pensaba. Ambos exenamorados se reencuentran para grabar un documental 10 años después.

¿Dónde se puede ver? Disponible en Netflix

6 SEMANTIC ERROR

Una historia que dio mucho de que hablar este año es Semantic Error, en donde Chu Sang-Woo, un estudiante de ciencias de la computación, decide eliminar a uno de sus compañeros de un proyector grupal por no hacer nada, pero no imagina que esta acción le impide viajar al extranjero.

¿Dónde se puede ver? Disponible en VIKI

7 EXTRAORDINARY ATTORNEY WOO

La historia de la abogada Woo enamoró el corazón de millones alrededor del mundo. Se trata de Woo Young, la primera abogada con autismo de Corea del Sur, quien cuando consigue su primer trabajo en una prestigiosa firma tendrá que lidiar con la vida cotidiana, el trabajo y sus malos compañeros, así como conocer el primer amor.

¿Dónde se puede ver? Disponible en Netflix

8 THE RED SLEEVE

Se trata de una serie romántica de época, ambientada en el siglo XVIII, en donde un príncipe heredero se enamora de una dama de la corte.

¿Dónde se puede ver? Disponible en VIKI

10. SQUID GAME

Aunque se estrenó en 2021, la popularidad de El Juego del Calamar se extendió hasta el 2022. Es una serie con una impactante historia, en donde un grupo de jugadores forman parte de un macabro juego en donde compiten para solucionar sus problemas económicos, Sin embargo, para lograr conseguir ganar dinero tendrán que poner su vida en riesgo en medio de una serie de retos mortales.