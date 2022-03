Esto ocurrió detrás de cámaras tras el golpe de Will Smith a Chris Rock

Los asistentes a la Premiación de Oscar anoche quedaron sorprendidos por el momento de Will Smith y Chris Rock.

De acuerdo a los reportes del editor de Variety, Ramin Setoodeh, quien se encontraba presente en el teatro Dolby, contó en su cuenta de Twitter que mucha gente no podía creer que el actor golpeara al comediante de forma real.

(AP)

“Hubo un ruido sordo dentro del Dolby cuando abofeteó a Chris. Parecía una parodia, pero cuando Smith comenzó a gritarle a Roc después de que regresó a su asiento, todos se dieron cuenta que se trataba de una pelea real”.

A su vez, relató que el actor no soltó la mano de su esposa Jada Pinkett después de la broma que hizo el comediante estadounidense sobre ella y que originó la molestia de Smith, así como también en cada corte comercial, la publicista de Will se acercaba a hablar con él.

(AP)

Además, mostró un video en el que Nicole Kidman se dirigió a la pareja e intercambió algunas palabras con ellos.

“La audiencia dentro de Dolby no está muy segura de cómo reaccionar al discurso de Will Smith”, contó Setoodeh mientras Will dirigía su discurso como ganador a Mejor Actor Protagonista. Incluso, reveló que Will Smith se saltó la sala de prensa después de recibir el galardón.