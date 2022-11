'Esto no se acaba hasta que se acaba', alienta AMLO a la Selección Mexicana en Qatar 2022

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió su apoyo a la Selección Mexicana de futbol que está participando en el Mundial de Qatar.

"Y decirle a nuestros representantes de la Selección Mexicana de futbol que adelante, que esto no se acaba hasta que se acaba. Hay que echarse para adelante siempre", comentó en su conferencia matutina. "No se puede vencer al que no sabe rendirse", añadió.

El mandatario dijo que practicar deporte le ha ayudado a mantener su condición física.

"Ayuda caminar, el beisbol, el futbol, el basquetbol", expresó.