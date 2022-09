Esto fue lo que dijo Fentanes sobre el polémico festejo de Javier Correa

Después de la victoria de Santos Laguna en la jornada 15 sobre Juárez, lo más comentado ha sido la reacción que tuvo el delantero Javier Correa tras hacer el segundo gol casi al final del partido.

Y es que el argentino, no lució nada contento después de anotar, sino todo lo contrario, pues su enfado hacia la grada fue notorio, y no tardó en llevarse los abucheos.

Los motivos de su reacción son desconocidos incluso para el director técnico de los Guerreros, Eduardo Fentanes, quien en atención a la prensa al término del partido, dijo haber visto que sucedió algo y que hubo una respuesta.

“Tengo que hablar con él para ver qué pasó, para que me diga qué pasó, hasta no tener esta conversación con él no comentaré nada, tengo que hablar con él, al final nos debemos a la afición”, mencionó.