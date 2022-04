Estiman pérdidas de 1.3 mdd por día en revisiones a vehículos de carga en Texas

“Las primeras cifras que tenemos a la mano son de 1.3 millones de dólares por día, que se estuvieron perdiendo durante este tipo de situación”, fue lo que manifestó Gustavo Gutiérrez García, presidente del Consejo de la Industria Maquiladora y de Exportación (Index) de Piedras Negras.

Lo anterior, con relación a las afectaciones en la logística del cruce de mercancías de México hacia Estados Unidos, por las inspecciones secundarias que realizaron elementos del Departamento de Seguridad Pública del Estado de Texas (DPS por sus siglas en inglés); acciones implementadas por Greg Abbott, gobernador del Estado de Texas.

El líder empresarial refirió que antes los vehículos de carga cruzaban de entre 45 minutos a una hora y media, sin embargo, durante la semana pasada en la que se implementaron estas medidas por las autoridades texanas; los cruces se tardaron de ocho a 10 horas y eso retrasaba los embarques y no se podían entregar los pedidos a tiempo.

El presidente de Index Piedras Negras, consideró que no habrá sanciones para los transportistas, aunque refirió que cada empresa maneja su logística de diferente manera; aunque señaló que los clientes tienen que entender que esto no fue una medida por falta de productividad, si no más que nada fue un asunto político.

“Esta frontera está trabajando a un 33 por ciento de capacidad, entonces tenemos mucho potencial para crecer, pero aún así, nos vimos mermados con esta situación que se tornó político”, refirió Gustavo Gutiérrez.

Ante las declaraciones realizadas por Greg Abbott, gobernador de Texas, en medios norteamericanos, sobre la posibilidad de reanudar la implementación de dichas revisiones extraordinarias de los camiones de carga; el presidente del Consejo de la Industria Maquilador y de la Exportación, manifestó que no les preocupa que vuelva a poner las inspecciones.