Esteban Villegas recibe constancia como candidato del PRI a la gubernatura de Durango

Este domingo se realizó la convención de delegados y delegadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para declarar a Esteban Villegas Villarreal como candidato de este partido al gobierno de Durango, por lo que recibió su constancia que así lo acredita dentro del proceso interno que se sigue.

El presidente estatal del PRI, Arturo Yáñez, aseguró que “los priistas nos la vamos a jugar contigo, Esteban".

La convención de delegados se realizó como parte de la convocatoria que lanza este instituto político aunque como ya se ha informado el PRI irá en alianza en esta próxima contienda con otros partidos políticos como el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

"Se puso bueno para llegar a este momento, yo quiero agradecerle mucho al presidente del partido y a la secretaria general, a mi amiga Rocío (Rebollo) y a mi amigo Arturo Yáñez (presidente del partido en el estado) por todo el trabajo que se ha hecho en este tiempo", dijo.

Destacó el acompañamiento del delegado Manuel Cavazos Lerma, exgobernador de Tamaulipas por recorrer, dijo como cualquier militante del partido el territorio.

Saludó a los diputados locales, a los presidentes municipales e hizo un reconocimiento a la fallecida líder social Guillermina Gálvez "Guille".

"Esa voz jamás se va a pagar y que le mandemos un fuerte abrazo hasta el cielo", mencionó.

También reconoció a los exgobernadores y a su esposa Marisol.

"Por eso hoy agradezco con el corazón su presencia en este evento que ratifica la confianza que ustedes han depositado en nuestro partido, en mi persona hoy concluimos una etapa en este proceso electoral que nos servirá como piedra angular para seguir avanzando", mencionó.

Dijo que la gran alianza es con los duranguenses y nadie habrá de "entregarse".

"Aquí nadie se raja, nadie se achica. Los panistas de Durango no se achican. Los perredistas de Durango no se achican. Los priistas de Durango no se achican. Aquí nadie se entrega. Durango es de los duranguenses y los vamos a defender con el alma, con el cuerpo y con el corazón. ¡Que viva el PRI!, ¡Que viva la alianza! ¡Que viva Durango!", acotó.

Así, siendo las 12 del mediodía de este domingo 6 de febrero del 2022, que corresponde a la fecha establecida en la convocatoria se declaró por finalizada esta convención de delegadas y delegados por lo que todos los acuerdos tomados son válidos y legalmente estatutarios.