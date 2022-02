Esteban Villegas asegura que morenistas quieren sumarse a la alianza Va por Durango

El precandidato único a la gubernatura por la coalición Va por Durango (PAN, PRI y PRD), Esteban Villegas Villarreal, reconoció que en la actualidad no hay campañas fáciles ya que el tema político es cada vez más complejo, pero confía en el proyecto en el que asegura se han sumado gente de Morena y de otros partidos.

“Ya no hay campañas fáciles en ningún lugar, cada vez el tema político es más complejo, pero tenemos la confianza ahora que les presentemos el proyecto en la otra etapa, con nuestras propuestas, que nos sigan viendo que somos una alianza seria, fuerte, con experiencia, que no son ocurrencias, que no vamos a llegar a aprender porque conocemos bien el territorio, yo creo que por eso la gente se está sumando incluso gente de otros partidos”, dijo Villegas.

Aseguró que actualmente hay morenistas que se encuentran en pláticas con la alianza para sumarse al proyecto, sin embargo no reveló nombres.

Luego de que se les cuestionara de que si se trataba de simpatizantes del senador José Ramón Enríquez, el precandidato dijo “creo que de muchos lugares, ustedes lo van a ir viendo poco a poco”, aseguró.

Pero no solo de Morena han mostrado su interés en sumarse al trabajo de la alianza entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), sino también del Partido Verde Ecologista (PVEM), que en este proceso electoral irá en alianza con Morena, y simpatizantes de Movimiento Ciudadano.

“Además de sociedad civil, campesinos que buscan que le demos buen rumbo a Durango”, comentó Esteban Villegas, quien por segunda ocasión buscará la gubernatura del estado.