Estas son las diez mejores canciones de Rosalía que han marcado su carrera

Rosalía cumplió este domingo 30 años y lo hizo felizmente instalada en el Olimpo de las diosas del pop, al que ha ascendido a lo largo de seis años intensos, en los que ha compuesto canciones que se han convertido en éxitos mundiales y han revolucionado el mundo de la música.

Entre estas canciones hay 'hits' comerciales, experimentos arriesgados, mezclas explosivas de géneros, búsqueda de los orígenes y fugas hacia el futuro; pero diez de ellas la definen especialmente y se pueden considerar sus diez escalones a la fama.

1.-Antes de morirme. Esta canción vio la luz en 2016, cuando Rosalía era una desconocida alumna aventajada de la Escuela Superior de Música de Cataluña (ESMUC) y su pareja musical (y también sentimental), C. Tangana, tampoco había saltado todavía a las listas del éxitos.

El tema es lo que se llama un 'sleeper hit' porque, aunque algunos lo descubrieron en las redes y todavía hoy se ufanan de haber conocido a Rosalía antes que nadie, la mayor parte supo de su existencia dos años después cuando fue incluido en la banda sonora de la primera temporada de la serie Élite de Netflix.

2.-Catalina es el primer sencillo del primer disco de Rosalía, Los ángeles (2017), el álbum más flamenco de la artista, que se enamoró de este arte ancestral en las calles de su Sant Esteve Sesrovires natal.

Rosalía no mamó el flamenco en casa, pero lo convirtió en el centro de su formación musical y en el protagonista de un primer disco que, como no podía ser de otra manera, no es de flamenco puro, sino una reinterpretación de cantes antiguos.

3.- Malamente fue el tema que le dio la fama. Es el primer corte de su disco El mal querer (2018), un álbum que empezó como un trabajo de fin de carrera y acabó siendo una revolución musical con palmas muy flamencas y bases muy urbanas.

4.-Pienso en tu mirá es otro de los platos fuertes de este mismo trabajo, que narra la historia de una relación tóxica a través de once capítulos que hablan de maltrato, sumisión, empoderamiento y liberación.

5.-Di mi nombre, también de El Mal querer, fue la canción que utilizaron los que quisieron amargarle el éxito a Rosalía, criticándola por "apropiación" de la cultura gitana. No les sirvió de nada. Ella despegó igualmente.

6.-Bagdad es el capítulo del desamor de El Mar querer, un tema desgarrado en el que sigue fiel a sus raíces flamencas y a su estrecha relación con Barcelona, ciudad donde se sitúa el local de striptease llamado Bagdad, al que hace referencia el título.

Una conexión con los orígenes que perdura hoy en día, pero que ha ido perdiendo peso con el tiempo, ante la fuerte huella de su viaje emocional, físico y musical a Latinoamérica.

7.-Con Altura, junto al colombiano J Balvin, es uno de los sencillos que sacó Rosalía tras El mal querer, con los que tejió redes fuera de España y preparó su siguiente paso hacia el Olimpo.

8.-Saoko. Este reguetón experimental con guiños al jazz clásico mezclado con sintentizadores descolocó a los que pensaban que Rosalía se había lanzado sin complejos en brazos de la industria musical más comercial con sede en Miami.

Fue uno de los avances de su siguiente y hasta ahora último disco, Motomami, y consiguió crear gran expectación: ¿cómo iba a ser el nuevo disco?, ¿comercial?, ¿experimental?, ¿flamenco?, ¿latino?... Finalmente, lo fue todo en uno.

9.-Candy es uno de los temas preferidos por la Generación Z del disco Motomami, un álbum en el que se aleja del flamenco para acercarse a los sonidos latinos, aunque la mezcla de géneros es tan explosiva que resulta difícil de clasificar.

En todo caso es un disco que no solo ha cubierto expectativas, sino que ha ido mucho más allá y ha sido un éxito tanto en TikTok como entre los críticos musicales. Una hazaña.

10.-Despechá, un mambo con elementos de merengue y electropop destinado a las pistas de baile, es su éxito más reciente, pero no será el último, esta diosa no va a ser expulsada del Olimpo fácilmente.