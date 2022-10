'Están apretando a todo el mundo', dice deudora del Predial en Torreón

"María" no ha cubierto el costo del Impuesto Predial que corresponde al presente año debido a que no ha podido ejercer su descuento como persona de la tercera edad por la falta de credenciales del Inapam.

En el Municipio de Torreón, se le informó que el descuento tenía vigencia durante todo el año, pero se le ha complicado obtener este documento, pues anteriormente el DIF colaboraba en esta gestión y ahora es directamente en la Secretaría del Bienestar, pero hay una lista de espera para el trámite.

Esta semana, la mujer recibió en su domicilio una notificación de la Tesorería Municipal, donde se le informa que se le aplicarán sanciones por el 100 por ciento del impuesto que le corresponde, pese a que no cuenta con adeudos de años anteriores, sino únicamente lo del 2022.

"Dicen que, por ejercicios anteriores tengo una multa de casi 3 mil pesos, cuando la casa, tengo dos años que la compré y los dos años he pagado, entonces se me hizo bien injusto, en Ciudad DIF ya no están haciendo la credencialización, ahora es en el Bienestar, en Bienestar me dicen que sí pero que no tienen tarjetas, entonces, es mentira lo que dijo el tesorero de que van por quienes deben cinco años, están apretando a todo el mundo".

En la notificación, de la cuál tiene copia El Siglo de Torreón, se informa a la señora que debe cubrir 2 mil 863 pesos por Impuesto Predial de su vivienda, a lo que se suman 192 pesos de honorarios por notificación, 29 de la contribución especial de bomberos, 200 de mantenimiento y conservación del Centro Histórico, 86 de otros servicios municipales como DIF, Protección Civil y señalamientos viales. Enseguida, se indica que el rezago se integra de 2 mil 863 pesos de multas de "ejercicios anteriores", al no haber pagado el 2022, de modo que el monto total asciende a 6 mil 234 pesos.

El domicilio se ubica en la colonia Navarro.

NOTIFICACIONES

Ayer en El Siglo de Torreón, el tesorero, Óscar Gerardo Luján Fernández, dijo que las participaciones han bajado en los últimos dos meses en un global de 14 millones de pesos. Señaló que son cerca de 7 millones menos por mes, de lo presupuestado de 89 millones de pesos. Para contrarrestar esta situación, el Municipio ha buscado ser "poquito agresivo" en términos de mandar notificaciones a los contribuyentes que adeudan más de cinco años y aplicando los procedimientos de notificación para que se acerquen a pagar.

(EL SIGLO DE TORREÓN)

El funcionario dijo que, de no acercarse a negociar o firmar algún tipo de convenio de pago, se podría llegar a los embargos.

PARTICIPACIONES

El tesorero informó que, del fondo general de participaciones, se tienen presupuestados para este año mil 79 millones 131 mil 129 pesos, que sería un promedio mensual de 89 millones 927 mil 594.

De estos, han llegado, en promedio, en estos últimos dos meses, 82 millones, 7 millones menos en promedio mensual.

De aportaciones, el presupuesto a recibir son 665 millones 884 mil 919 pesos. De ISR participable, el anual es de 199 millones 238 mil 44. Dan un total de mil 944 millones 254 mil 92 pesos de participaciones y aportaciones presupuestadas para 2022.

De ingresos propios presupuestados para 2022, se estiman ingresos por mil 411 millones 697 mil 411 pesos, dando un total de ingresos presupuestados para el municipio de Torreón para 2022 de 3 mil 300 millones 690 mil 375 pesos. En este sentido, se espera compensar la caída en participaciones incrementando la cobranza en los rezagos de ingresos propios.