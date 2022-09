Estamos saliendo adelante: AMLO destaca consolidación de la 'transformación' en Cuarto Informe

La tarde de este jueves 1 de septiembre, el presidente López Obrador ofreció su Cuarto Informe de Gobierno, días atrás lanzó spots de los avances de su mandato en materia económica, social y de seguridad.

"Decidimos informar en este sitio (Palacio Nacional), lugar histórico que simboliza el arte y la grandeza cultural de México, en estos años hemos enfrentado grandes desafíos como la pandemia y la crisis económica que se precipitó con su llegada, sin embargo son estas difíciles circunstancias las que nos ponen a prueba y permiten dejar de manifiesto si funcionan o no el proyecto de cambio que postulamos y llevamos a la práctica".

"Puedo sostener que a pesar de las adversidades estamos saliendo adelante, como lo demuestran los resultados, se nos cayó la economía, pero ya logramos recuperar los niveles previos al covid, hoy existen inscritos al Seguro Social 21 millones 236 mil 866 trabajadores, es decir 623 mil 330 más que antes de la pandemia, pero lo más importante es que sin crecimiento según el indicador macroeconómico, pero con una mejor distribución del ingreso hemos logrado aminorar la desigualdad y la pobreza".

Mientras que en 2018, los más ricos ganaban, en promedio, 18 veces más que los pobres; en 2020 la desigualdad se redujo a 16 veces; así mismo en ese periodo los más pobres fueron los que vieron crecer sus ingresos.

"Puedo demostrar que en términos generales el plan de cero corrupción e impunidad y de erradicar los lujos de gobierno nos ha permitido contar con alrededor de 2.4 billones de pesos extras o adicionales".

"En lo general la cancelación de la condonación de impuestos a grandes contribuyentes, así como el combate a la evasión fiscal ha significado ingresos excedentes a la Hacienda Pública por un billón 700 mil millones de pesos; el combate al huachicol (robo de combustible) ha ayudado a detener una fuga de 200 mil millones de pesos, el ahorro en el costo de obras públicas nos ha permitido disponer de otros 200 mil millones de pesos y el plan de austeridad republicano, en su conjunto, ha representado liberar para el desarrollo más de 300 mil millones de pesos".

"En todo el tiempo que llevamos en el gobierno el peso no se ha devaluado y ha estado en los tres primeros lugares entre los países del mundo por su fortaleza con relación al dólar, el buen manejo de presupuesto nos ha permitido incrementar considerablemente la inversión pública y realizar obras de gran importancia para el desarrollo de México"

"A finales de 2022 estarán terminadas 2 mil 300 sucursales del Banco del Bienestar, construidas por los ingenieros militares, para dispersar alrededor de 500 mil millones de pesos anuales, en beneficio directo de 25 millones de familias en el país; así mismo con el apoyo de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) terminaremos de instalar líneas de fibra óptica para cumplir el compromiso de garantizar el servicio de internet gratuito en escuelas, hospitales y espacios públicos en todo el territorio nacional".

Destacó que "se terminó el Tren Urbano de Guadalajara y está por iniciarse el de Tlajomulco en Jalisco; el año próximo se inaugurará el tramo de Tren Lechería al Aeropuerto Felipe Ángeles, para llegar en 45 minutos de Buena Vista el centro de la Ciudad de México a la terminal aérea, además empezará a operar el Tren a Toluca".

Se han reclutado y formado profesionalmente 115 mil elementos, falta de decir que en 19 entidades federales ya hay más personal de la Guardia Nacional que policías estatales, por eso envié el día de ayer al Congreso una iniciativa de reforma legal, integral, con el propósito de que pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa, con el único afán de que se consolide, mantenga su disciplina y profesionalismo y sobre todo para que no se corrompa como ha sucedido con la antigua Policía Federal".

"Amigas y amigos les confieso que ahora poseo más aplomo y celeridad que antes, ha crecido aún más mi respeto y amor al pueblo, creo con racionalidad, con mística y con optimismo que triunfará la "cuarta transformación" de México y en lo personal me siento bien y de buenas, estoy feliz porque la revolución de las conciencias ha reducido al mínimo el analfabetismo político".