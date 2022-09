'Estamos entrampados', señala Canacintra ante falta de promoción en el exterior

El aumento considerable que ha tenido el precio del acero ha impactado de forma drástica a la industria de la región lagunera, a lo que se ha sumado la falta de promoción en el exterior, siendo Coahuila un estado altamente exportador.

Carlos González Silva, presidente de la Canacintra y vocero del Grupo Empresarial de La Laguna (GEL), consideró que el tema no es el último incremento que se dio, que tiene un impacto sobre el sector metalmecánico, sino el constante aumento que se ha presentado en todos los insumos, desde el acero, el aumento en los fletes por la baja en el subsidio de la gasolina, entre otras alzas que vienen desde el año pasado.

"Nos reclaman que porque hay mucha inflación pero ¿cómo quieren que nosotros la detengamos? no vemos una Ley o un acto del gobierno federal, el cuál ayude a atenuar esto", comentó, "por ejemplo, en Estados Unidos sacaron la Ley antiinflación, por un lado, aprietan a los grandes capitales en cuestiones de impuestos pero, por otro lado, te sueltan en otras cosas, aquí en México no estamos viendo una reacción del gobierno".

Señaló que no se ha observado una definición sobre el tema, ya que si se buscara realmente combatir la inflación, se tendrían que sacar apoyos o proporcionar algunas compensaciones, pues al vender más, en economías de escala, se podría reducir, no obstante, no es así lo que ocurre en el país.

"No hay promoción en el exterior, no está ProMéxico, la Secretaría de Relaciones Exteriores no tiene presupuesto y no está promocionando, por lo tanto no hay más vinculación, no hay fondos para innovar, que pudieras innovar y bajar costos, estamos entrampados, entonces lo único que decimos es que nosotros no tenemos la culpa de que suban las cosas, el contexto geopolítico es lo que está provocando que las cosas tiendan a subir", expresó.

Indicó que, después de la pandemia por COVID-19, se ha estado aguantando la crisis que se derivó, por los cierres y baja en la economía, pero consideró que no se puede sostener la inflación, por lo que cada aumento ha ido repercutiendo en los productos.

"Tenemos una de las inflaciones más altas que hemos tenido en los últimos 20 años", dijo.