Estamos checando todo: alcalde de Torreón sobre bloqueos por falta de agua

El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, admitió que ya se realizan las revisiones correspondientes para revisar las causas de la falta de agua en diversos sectores, mismos en los que se establecen de la misma forma soluciones inmediatas y para evitar mayores estragos.

Se refirió al bloqueo y manifestación que armaron este lunes habitantes del segundo cuadro de la ciudad en pleno bulevar Revolución, cuando poco después de las 11:00 horas un grupo de personas cerró el paso vehicular a la altura de la calle Eugenio Aguirre Benavides (8) en el sentido al Oriente, esto en reclamo por la falta de agua potable desde hace más de una semana y que ha impactado en sus labores diarias y hasta en tema económico.

Cepeda señaló que en ese sentido se han ordenado las revisiones correspondientes de parte del Simas Torreón, con cuyo titular, Lauro Villarreal, se proyecta una reunión de coordinación durante esta semana y precisamente para revisar el "mapa de calor" de fugas, pareas con baja presión y otras afectaciones que puedan derivar en más reclamos de parte de la población.

"Para irnos adelantando y no ser reactivos en ese tema, donde se pueden o se pudieran focalizar los temas en ese tema, en ese asunto, de ahí partir, para no estar esperando... En esta semana tenemos reunión con el director para hacer de alguna forma una revisión masiva de todas las fugas, a través de un mapa de calor que se pueda concentrar, donde se pudieran concentrar para hacer una estrategia de reparación, así incluso con la misma gente que tenemos en el sistema Municipal (Aguas y Saneamiento) o contratar externos para hacer esto, poder esto que nos ayude a tener un mayor flujo de agua en todas las colonias".

De la misma forma el alcalde habló respecto a los primeros 4 pozos de extracción de agua potable que se han ordenado perforar en estos próximos meses, mismos que estarán en ubicaciones "estratégicas" para dar abasto a sectores como el segundo cuadro, el Norte e incluso el Oriente.

(FERNANDO COMPEÁN)

Dijo que se avanza por el momento con el tema de las licitaciones, por lo que una vez completado dicho trámite legal se deberá de proceder a la inmediata perforación de los pozos, sin embargo tampoco precisó fechas formales al respecto.

"Ya, o sea la licitación ya salió y si no me equivoco nada más inmediatamente pasando la licitación empiezan (perforaciones), ellos ya están listos pero por obvias razones de carácter jurídico no se empieza hasta que estén las licitaciones, los primeros cuatro", indicó.

Respecto a los reclamos específicos de los manifestantes del segundo cuadro brindó también una explicación la titular de Atención Ciudadana, Érika Sotomayor, quien indicó que fue desde la semana pasada se estaban realizando trabajos de "interconexión" en las redes de distribución de la zona, fueron concluidos el pasado viernes y desde entonces se trabaja por regular el flujo ordinario del agua.

Señaló que para mañana martes podría quedar solucionada esa situación en su totalidad, en tanto se estará apoyando de forma emergente a quienes requieran agua potable en otras modalidades.