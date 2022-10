'Estamos cansados de ver que robos siguen', dicen ciudadanos de Lerdo

Comerciantes y vecinos del sector Centro del municipio de Lerdo han sido "blanco" de los ladrones, pese a la cercanía que se tiene con la presidencia municipal. Exigen mayor vigilancia y sobre todo, actuación de la dirección de Seguridad Pública Municipal.

Cansada de los incontables hechos que se han registrado en las últimas semanas en las manzanas que rodean a la Presidencia Municipal, una de las víctimas, que por temor a represalias solicitó el anonimato, expuso en sus redes sociales su caso.

Se trata de un negocio ubicado a unos metros del palacio municipal, hasta donde lograron ingresar los ladrones, quienes tuvieron todo el tiempo para retirar los mosquiteros de las ventanas y vaciar prácticamente el lugar, sin que ninguna patrulla de seguridad pasara por el sector.

"Lo mío fue estando mi local cerrado, me abrieron y me sacaron cosas. Pero haz de cuenta que metieron un alambre para quitar el mosquitero, estuvieron colgados y nadie vio nada, quiere decir que no pasa la policía o se hacen de la 'vista gorda'", manifestó.,

El hecho se registró la noche del martes 11 de octubre, hecho que fue denunciado ante la Vicefiscalía de Justicia, en donde se sorprendieron dada la ubicación del local y sobre todo por la falta de seguridad.

De acuerdo con la víctima, al postear el hecho, decenas de personas manifestaron haber sido víctimas de los llamados "amantes de lo ajeno".

"La papelería de mi cuñada que queda a una cuadra de la presidencia y mismo caso, es increíble todo el desastre que hicieron... ya estamos cansados de solo ver que estos robos siguen", e incluso proporcionaron una fotografía de una persona que fue captada al intentar ingresar a uno de los domicilios afectados.

Una pareja de adultos mayores, familiares de la denunciante, quienes una semana atrás, también fueron víctimas de malvivientes, que, dada la cercanía de un lote baldío, lograron sacar objetos de metal, los cuales dejaron en el terreno luego de haber ingresado a la vivienda en varias ocasiones.

Una papelería y una tiendita también fueron blanco de los ladrones, e incluso comerciantes manifestaron haber sido amenazadas con armas blancas en sus negocios para llevarse dinero u objetos de valor.

De acuerdo con la persona que denunció su caso en las redes sociales, su publicación fue resultado de la indiferencia de las autoridades, así como del hartazgo de que ninguna otra víctima haya querido denunciar ante la falta de resultados. "Hasta cuándo vamos a seguir así?, ¿Cuándo nos va a dar seguridad a los ciudadanos?, se cuestionó la víctima.