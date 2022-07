Estafan a nombre de la ONU Mujeres

La ONU Mujeres tiene conocimiento de la existencia de diversas comunicaciones que se han difundido por correo electrónico, sitios web, mensajes de texto o correo regular, afirmando falsamente que son emitidas por la misma entidad o su funcionariado. Estas estafas pueden tener como objetivo obtener dinero o información personal de las personas destinatarias de esta correspondencia.

Así lo advirtió la propia organización al público en general a través de un comunicado en el que se enfatizó que ONU Mujeres no cobra una tarifa en ninguna etapa del proceso de reclutamiento (postulación, entrevista, proceso, capacitación) ni ninguna otra tarifa o solicita información sobre las cuentas bancarias de quienes postulan a vacantes.

Asimismo, se hizo énfasis en que el organismo no solicita ninguna información relacionada con cuentas bancarias ni otra información personal privada. "ONU Mujeres no ofrece premios, galardones, fondos, certificados, tarjetas de crédito o de cajero automático, compensaciones, becas ni realiza loterías. ONU Mujeres no cobra a la población beneficiaria por ninguna de las actividades que implementa (...) Nos solidarizamos con las víctimas de esta estafa y las incitamos a que por favor denuncien ante las autoridades locales para que se tomen las acciones pertinentes", se estableció.