¿Está próximo a irse? Sergio 'Checo' Pérez habla sobre su futuro fuera de Red Bull

En un diálogo con Fox Sports, Sergio Pérez declaró que está pensando en su vida fuera del automovilismo y que le gustaría explorar otros mundos.

"Me apasionan los negocios y quiero aprender cosas diferentes. Al final, los coches son mi pasión y me dedicaré a ello de una forma u otra, pero quiero explorar otros mundos después de mi carrera en la Fórmula 1", aseguró el tapatío.

Esta temporada ha sido histórica para el piloto mexicano. Actualmente, ocupa el tercer puesto en la pelea por el campeonato de pilotos con 210 puntos, siete podios y el triunfo en el Gran Premio de Mónaco. Sin embargo, entiende que el objetivo está puesto en la temporada que viene, ocupando un rol más protagónico.

(FOTO: ARCHIVO)

"Es importante para mí cerrar fuerte y competitivo, ganar carreras. El campeonato seguramente lo gane Max (Verstappen), entonces quedar segundo o tercero me da lo mismo. En esta recta final de temporada mi objetivo es ganar carreras y cerrar fuerte para que en 2023 pueda volver a aspirar a ganar. Ha sido un año importante porque el equipo ha visto que puedo ser tan competitivo como Max. Estamos analizando para que los dos pilotos de Red Bull estén peleando el título en 2023", agregó.

Sin embargo, Pérez tiene claro que desea expandir su futuro a otras cosas fuera del automovilismo. "Si lo dejo, lo más fácil sería seguir en este mundo, pero realmente quiero hacer otras cosas, conocer otros mundos (...) No, no me gustaría ser asesor de alguna escudería", concluyó el piloto de Red Bull.