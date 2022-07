'Está muy bien Torreón', dice Ariel López Padilla

El pasado sábado 25 de junio, el actor, Ariel López Padilla se dio cita en el Estadio Revolución mientras los Algodoneros enfrentaban a los Tigres de Quintana Roo.

Ariel, de inmediato fue reconocido por muchos asistentes que le pidieron las selfies para las redes sociales y lo saludaron efusivamente. Él se dejó querer.

Pero, ¿Qué hacía el artista en la región?, en una entrevista exclusiva que dio a El Siglo de Torreón, contó lo sucedido y además dio los detalles de su participación en el segmento Las estrellas bailan en Hoy, que se efectúa en el matutino Hoy de Televisa.

"Todos tenemos un deber moral y humano con la sociedad, entonces me invitaron en La Laguna a una clínica de rehabilitación muy conocida de nombre Libérate.

"Di unos talleres para inducir sus emociones a través de la técnica de la actuación. Es la segunda vez que colaboro con esta clínica", mencionó vía telefónica.

Ariel sostuvo que tras terminar su labor de apoyo, decidió degustar la gastronomía y asistir al Estadio Revolución, en donde se la pasó de maravilla.

"Me encanta la comida de La Laguna. La gente en el estadio me trató con mucho cariño y amor. De hecho me fui a grabar unas cosas al Teleférico, está muy bien Torreón, en verdad, ¡Felicidades!

"En el Estadio Revolución conocí a los de la porra y la pasamos muy bien. Me dio mucho gusto ver a familias enteras, a niños con sus padres disfrutando del beisbol, eso es muy positivo", expresó.

En ese sentido, López Padilla mencionó que es un verdadero fanático del llamado "Rey de los deportes".

"Me encanta. Mi abuelo era de Monterrey y tenía un equipo de 'beis' y ahí jugaba. Yo era pitcher de chiquillo", mencionó.

Por otro lado, López Padilla se mostró emocionado por haber participado la semana pasada en la quinta temporada de Esta historia me suena.

"Ese capítulo lo grabamos a finales del año pasado. Hay una tragedia y yo soy el agente 'Gómez' y me encargo de investigarlo, sin embargo, es una historia de cómo poder reinventar el amor y sanar heridas; me gustó mucho, tienen que ver el capítulo", dijo.

La emisión, según narró el histrión, se basó en la canción, Una aventura, que hizo famosa el grupo Niche.

"No les puedo adelantar mucho porque si no pudieron verlo posiblemente se repita. A los protagonistas les encanta bailar, eso sí, se les puedo contar".

Además de Esta historia me suena, Ariel se encuentra a cargo del segmento Las estrellas bailan en Hoy, en donde funge como director artístico y eso lo tiene muy motivado.

"Creo que poder volver a Televisa siempre es muy grato porque me encuentro a personas muy queridas que desde hace tiempo no veía; llego a las 6:30 de la mañana, porque los ensayos empiezan a las 7:00, entonces platico con la parte técnica y checo todo.

"La televisión tiene su magia. Pese a que llegan y llegan plataformas, la TV y en especial Televisa se ha ganado el cariño del público desde hace años en México y en todo el mundo. En esta empresa hemos visto desfilar grandes estrellas".

Ariel es el Director artístico de este proyecto porque su experiencia como bailarín es bastante amplia. "Yo fui el primer bailarín mexicano que compitió en Unión Soviética y eso marcó mi vida. He disfrutado mucho hacer lo que me gusta y además, abrirle el camino a otros talentos ha sido fascinante. Hoy en día hay muy buenas generaciones de bailarines".

Después de sus compromisos en La Laguna, el actor se paseó por el Teleférico.