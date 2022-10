'Está jugando el Municipio con nosotros', acusan comerciantes triquis en protesta en Torreón

Comerciantes triquis se manifestaron hoy en la Plaza Mayor, frente a la presidencia municipal, pues consideraron que fue un “atropello” el retiro de sus módulos en la Alameda Zaragoza por parte del Municipio de Torreón, el día de ayer.

Expusieron que tenían ya 37 años con sus locales en la calle Leandro Valle y se les indicó que no podían estar en la vía pública, por lo que se les reubicaría a la González Ortega, sobre la Alameda Zaragoza; sin embargo, ayer se les informó que no podían estar ahí tampoco.

“Con engaños nos llevan a ese lugar y luego otra vez nos vuelven a engañar, nos sentimos violentados, discriminados, rechazados, el Municipio no nos resuelve”, expresó Mireya, una de las vendedoras.

Señaló que, entre las nuevas propuestas, se les planteó el Bosque Venustiano Carranza, pero que no lo ven viable para la venta, entonces se les dijo que en la calle Leandro Valle, pero entre Hidalgo y Presidente Carranza, una cuadra antes de donde se hallaban anteriormente, que era entre Hidalgo y Juárez.

(FABIOLA P. CANEDO)

“Nos quitan de una calle porque supuestamente es ilegal estar en esa calle, pero nos quieren volver a instalar en esa calle, no hacen un campo de investigación donde realmente digan ‘de esta ubicación ya no te vamos a retirar’, no, ellos a lo que dicen nos instalan y luego nos vuelven a reubicar otra vez, ya con la incertidumbre de hacia donde vamos ahora”, comentó.

Señaló que son 16 locales de los que dependen 80 familias de triquis que radican en Torreón.

Ante la nueva reubicación, los comerciantes se quejaron de la falta de certeza para realizar su actividad, pues llevan cerca de un mes sin trabajar.

“No nos dicen con certeza si realmente nos van a dejar en ese lugar donde nos van a reubicar, ya realmente está jugando el Municipio con nosotros”, dijo.

El Municipio de Torreón procedió a la reubicación de los triquis por acuerdo de Cabildo, donde los ediles determinaron que se les colocara sobre la Alameda. No obstante, al situarles aquí obstaculizaban el Memorial de las personas desaparecidas, el Árbol de la Esperanza, por lo que fueron movidos unos metros hacia un lado. Ayer se les retiró definitivamente de la Alameda.