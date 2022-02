Esta guerra que viven mujeres y niñas no se va a frenar si la misma sociedad no dice 'ya basta': Incide Femme

La violencia familiar ocupa los primeros lugares de prevalencia en Coahuila y la gran mayoría de las llamadas en el número de emergencias 911. No obstante, las políticas públicas han sido insuficientes para reducir este delito, que desde la pandemia ha crecido considerablemente.

Ariadne Lamont Martínez, directora de Incidencia y Acompañamiento a Víctimas de Violencia en el Instituto de Formación, Investigación y Consultoría de Género y Derechos Humanos A.C. (Incide Femme), advirtió que la ausencia de trabajo ha creado muchas enfermedades mentales que se manifiestan en violencia e indicó que diversas instancias municipales y estatales revisan esta problemática, incluso la Secretaría de Salud, Fiscalías y Seguridad Pública, el Poder Judicial, entre otros, pero aun así no se logra bajar la incidencia.

Consideró que existen áreas de oportunidad en términos de la prevención, que no ha sido bien orientada o practicada y requiere fortalecerse, con campañas permanentes de educación, pues no es normal que los hombres se sientan dueños del cuerpo de las mujeres, niñas y niños, incluso de otros hombres que son menos fuertes.

Otro punto es hacer comunidad, que está rota y desecha, pues no es normal que se escuchen los gritos de la vecina por los golpes de su pareja o el llanto de los niños por la violencia y que los vecinos opten por no hacer nada, cuando es una problemática que afecta a toda la sociedad. Indicó que la Secretaría de Educación requiere trabajar con los niños en las escuelas sobre estos temas, así como las empresas brindar la capacitación.

Otro aspecto a mejorar es la agilidad en las medidas de protección, que pueden ser ante el Ministerio Público, al realizar la denuncia, pero también pueden promoverse ante los jueces como orden de protección, donde no se requiere de una denuncia.

Para considerar, en el 911 demora mucho la atención, hasta 40 minutos, por lo que se recomienda que marquen el 871-729-0099, de la Policía Municipal.

"Es como una guerra civil, para las mujeres, en tiempos de paz, esta guerra de baja intensidad que viven mujeres y niñas no se va a frenar si la misma sociedad no dice 'ya basta'", expresó, "no hay que ver bien al amigo que nos está platicando que tiene 5 novias y su esposa, o al que nos platica que acaba de violar a una, al que nos envía fotos de mujeres desnudas, eso tiene que ser censurado, cada hombre que lo hace tiene que pensar que esas pueden ser sus hijas, sus hermanas, sus nietas, tienen que ponerle un alto, los hombres, entre sí, tienen que educarse".

Señaló que el trabajo con hombres es otro faltante, para que reflexionen sobre este comportamiento tan negativo, un diálogo que deben tener entre ellos.

ESTADÍSTICA

Ayer el Consejo Cívico de las Instituciones (CCI) Laguna presentó su reporte anual 2021 de incidencia delictiva en la región, donde destaca que cada 100 minutos se inició una carpeta por violencia familiar, cada 36 horas una por violación y cada mes un feminicidio, en la Zona Metropolitana de La Laguna, en el último año, por lo que ha sido el año en que más delitos contra las mujeres se ha registrado.

El director del CCI, Marco Zamarripa, explicó que, si se incluye la violencia sexual, la violencia familiar y el feminicidio, suman una cantidad de carpetas que no se había registrado anteriormente, y es justo esa incidencia y victimización hacia las mujeres que afecta sensiblemente la percepción de inseguridad en la región, el 57.9% de las mujeres dice sentirse insegura, mientras que los hombres, es el 34.5%, es decir una diferencia significativa, que no es tan marcada a nivel nacional.

Señaló que existe preocupación por el aumento de la violencia en mujeres, desde la violencia intrafamiliar hasta el feminicidio como la expresión máxima de violencia y ahí está uno de los desafíos más importantes. Consideró importante contar con información confiable sobre el perfil de las víctimas y de los infractores, que puedan servir para entender dinámicas, factores de riesgo, y diseñar programas preventivos que eviten que esta conducta siga escalando.