Esposas de desaparecidos abordan a gobernadores de Michoacán y Jalisco

Los gobernadores de Michoacán y Jalisco, Alfredo Ramírez Bedolla y Enrique Alfaro Ramírez, respectivamente, se comprometieron a ayudar a los familiares de los jóvenes desaparecidos desde el pasado 12 de marzo en la franja fronteriza de ambas entidades, conocida como el corredor de la muerte.

Fernanda Mendoza y Cinthia Bautista, esposas de Rayan Franco Cárdenas, empresario aguacatero, y de Luis Fernando González Cárdenas, trabajador de la Comisión Federal de Electricidad, respectivamente, abordaron a los mandatarios en Morelia.

A un mes de que solicitaran la intervención de los gobernadores para la búsqueda de sus seres queridos, lograron acercarse a ellos previo a un evento de seguridad. Las esposas de ambos jóvenes, originarios del municipio de Los Reyes, Michoacán, fueron escuchadas durante algunos minutos por Ramírez Bedolla y Alfaro Ramírez.

Expusieron que a más de dos meses, nada se sabe de Rayan y Fernando, ni tampoco de los avances en las investigaciones.

Fernanda y Cinthia, platicaron que ambos gobernadores se comprometieron a intervenir por ellas ante las instancias investigadoras.

También, dijeron, "nos van a respaldar desde las instancias de seguridad y las comisiones de búsqueda, para que encuentren a nuestros esposos".

Reiteraron que Rayan y Fernando son personas de bien, dedicadas a su trabajo en la comercialización de aguacate y en la CFE, respectivamente.

Ambas confiaron en que los mandatarios estatales de Michoacán y Jalisco intervendrán y cumplirán su palabra, para dar con el paradero de sus esposos.

LOS HECHOS

El pasado 12 de marzo, los primos Luis Fernando y Rayan iban rumbo a Zamora a recoger un vehículo que una grúa les había dejado tirado y que ya no quiso arrastrar.

Cinthia Bautista cuenta que vía telefónica su esposo Rayan le avisó que el operador de la grúa que contrataron les dijo que había bajado el auto cerca del municipio de Zamora.

"El de la grúa les mintió, porque la ubicación que les mandó era de Cumuatillo, municipio de Venustiano Carranza. O sea, nada que ver con Zamora". Cinthia recuerda que la última vez que tuvo contacto con su esposo fue a las 6:24 de la tarde, cuando Rayan le llamó para decirle que ya iba a llegar al sitio.

"Me dijo que ya estaba a dos minutos de llegar a la ubicación que les había mandado el de la grúa y fue la última vez que tuve comunicación con él", explicó.

Fernanda Mendoza, esposa de Luis, recuerda que cerca de las 6:49 de la tarde, su esposo le mandó un mensaje en el que le decía que ya iban de regreso a Los Reyes.

"Pero ya no regresaron y como a las 8:00-8:30, ya nos empezamos a preocupar por ellos. No llegaban y se nos hacía raro porque ellos siempre avisan si van a algún lado". "Les empezamos a marcar, a mandar mensajes por WhatsApp; veíamos que estaban en línea, pero no contestaban y hasta ahorita no sabemos nada de ellos", narra Fernanda.

Desde entonces, los familiares de las víctimas han pedido el apoyo del Ejército Mexicano y de la Fiscalía de Michoacán para la búsqueda en el llamado "corredor de la muerte".

El corredor de la muerte, atraviesa los municipios de Cotija, Jiquilpan, Sahuayo, Marcos Castellanos, Villamar, Venustiano Carranza, Briseñas, Pajacuarán, Vista Hermosa, Chavinda, Tangamandapio, Jacona y Zamora. Esa franja de Michoacán, colindante con el estado de Jalisco, ha sido llamada así por los habitantes ante el disparo de violencia contra pobladores y autoridades.

Ello, luego de que se dispararan los homicidios dolosos, las desapariciones, los secuestros, las masacres y los ataques a fuerzas municipales, estatales y federales.