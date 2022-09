Espero que coalición no se rompa: Rubén Moreira

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, afirmó que la coalición legislativa de Va por México sigue firme, pero hizo votos para que esta "no se rompa", pues adelantó que su bancada apoyará la iniciativa de la diputada Yolanda de la Torre, para que el ejército permanezca en las calles hasta 2024.

"Espero que la coalición no se rompa, estamos legislando por México, que todos reflexionemos y que además el PAN y el PRD nos acompañen en esto, porque además tanto los gobiernos del PRI, como del PAN, se hizo uso del apoyo de las fuerzas armadas, y además la sociedad de este país lo quiere", detalló.

Entrevistado al interior de la Cámara de Diputados, el legislador priista consideró que tanto Marko Cortés como Jesús Zambrano, están en su derecho de exigir que se baje la propuesta, pero advirtió que "no me atrevería jamás a pedirle a un diputado de mi partido que retire una iniciativa".

Agregó que la moratoria es muy clara, y busca frenar aquello que daña al país, por lo que cuestionó; "¿Daña al país que el ejército permanezca? No es militarizar, es mantener las circunstancias como están".

"Si no hacemos algo, los ciudadanos en el 24 se van a quedar sin la protección del Ejército, eso es lo que va a pasar, hay momentos en que tenemos que tomar decisiones, y si no las toman los demás, si no la toma Morena, nosotros la estamos proponiendo, y si Morena la vota en contra, ellos serán los responsables del futuro de este país", sentenció.

Moreira Valdez también descartó que se trate de una moneda de cambio para evitar el desafuero de su dirigente Alejandro Moreno, e insistió en que se trata de una propuesta "por el bien de México".

"Yo creo que ofendemos con eso al ejército al decir que se está militarizando, por un lado, y por el otro, millones de mexicanos están contentos si patrulla el ejército y nosotros no somos irresponsables", concluyó.