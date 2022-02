Esperan prerregistro de Leticia Herrera como aspirante a candidatura de alcaldía de Gómez Palacio

La exalcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera Ale, podría participar en el proceso electoral actual como candidata a la alcaldía de esta ciudad por la coalición entre el PAN, PRI y PRD.

Será este jueves 3 de febrero que se lleve a cabo su prerregistro como aspirante a la presidencia municipal de esta ciudad en las instalaciones del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Gómez Palacio.

Fue la propia Leticia Herrera a través de sus redes sociales quien invitó a la ciudadanía a que la acompañen a este evento programado a las 11:00 de la mañana.

“Amigos de Gómez Palacio, les habla su amiga Lety Herrera para hacerles una atenta invitación para que me acompañen mañana jueves a las 11 de la mañana a mi prerregistro para la precandidatura a la presidencia municipal de Gómez Palacio, será en el comité municipal de mi partido del PRI y me dará mucho gusto que todos y cada uno de ustedes me acompañen, espero su presencia; no me dejen, sola muchísimas gracias”, fue el mensaje que dio en sus redes sociales oficiales este miércoles.

Con ello se terminarán las especulaciones sobre si participaría o no en el actual proceso electoral.

En este evento también se espera el prerregistro del todavía alcalde de Lerdo, Homero Martínez Cabrera, quien iría por una reelección, así como la asistencia del precandidato a la gubernatura de Durango por la coalición, Esteban Villegas Villarreal.

Cabe recordar que como parte del convenio de coalición, el PRI siglaría a la candidata a la presidencia municipal de Gómez Palacio.