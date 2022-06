Esperan medicina bajo intenso sol en ISSSTE de Torreón

Cubriéndose de los rayos del sol con pedazos de cartón y de pie es como derechohabientes denunciaron ayer que en la Clínica de Medicina Familiar del ISSSTE de la colonia Torreón Residencial, reciben un trato "inhumano", pues tienen que esperar su turno para el surtimiento de sus recetas médicas al exterior de la institución, esto pese a las altas temperaturas.

Esta situación preocupa sobre todo a las personas adultas mayores, ya que la exposición prolongada a los rayos solares puede causar afectos adversos en su salud como insolación o deshidratación y en su caso, enfermedades oncológicas como el cáncer de piel.

Pasada las 13:30 horas de ayer martes, el señor Fernando Mendoza González señaló que anteriormente, los usuarios de esta clínica tenían la oportunidad de esperar su turno al interior, pero que luego una persona que labora en esta unidad "salió muy prepotente y nos dice que no podemos estar ahí todas las personas y nos sacó al solazo". Antes, también se colocaban toldos para que la gente esperara por sus medicinas.

"¿Por qué nos mueven de la sombra?, ¿porqué tenemos que estar aquí en el sol, sudando?, si no nos sacan sillas, ¿qué les cuesta que nos formemos allá?, ¿cuál es el problema?", reviró Yolanda Marín, otra mujer que se encontraba en la fila.

'ESTA ES LA FARMACIA DEL 'NO HAY'

Con tono de molestia, Fernando siguió quejándose y agregó que la excusa de la clínica es que solo pueden estar adentro los pacientes. "Pero nosotros también somos pacientes, somos enfermos, venimos solamente a recoger nuestro medicamento, que no hay, aparte. Desde el 23 de mayo me dieron mi receta y ya son 15 días y no hay, y no hay, esta es la farmacia del 'no hay'. Ni siquiera sacan una relación de los medicamentos que no hay para no perder el tiempo y para no estar con este trato inhumano.

No se vale, ahorita estamos en un momento muy crítico en cuanto a la temperatura se refiere, por lo tanto, solamente exigimos un trato humano, que haya empatía, y que venga la directora y que venga esa persona para que dé una explicación razonable porque yo no la encuentro", expresó.

Las personas inconformes aseguraron que llevaban más de dos horas formados en la fila de la farmacia y agregaron que solo dos personas están atendiendo a la derechohabiencia, lo que resulta insuficiente.

Ayer mismo, se trató de contactar a la directora, pero se informó que se encontraba en una reunión con autoridades de nivel central abordando la falta de medicamentos que se presentaba, no solamente en esta clínica de Torreón Residencia, sino en otras unidades de salud de instituciones como el ISSSTE y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).