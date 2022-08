Esperan llegada de 17 bombas más para acelerar extracción de agua en mina de Sabinas

Durante la tarde de este jueves, Nazira Zogbi Castro, titular de la Secretaría del Trabajo (Setra) del Estado de Coahuila, se reunió con los familiares de los 10 mineros que permanecen en el exterior de la mina en Villa Agujita en el municipio de Sabinas, para darles a conocer los avances en las acciones de rescate de los trabajadores mineros.

Específicamente les dio a conocer que de la una de la tarde hasta las tres que se presentó ante ellos, el nivel del agua había descendido dos metros con el uso de siete bombas en tres pozos que están interconectados; aunado a que se trabaja en otras perforaciones para introducir más bombas de agua y continuar extrayéndola.

Además de establecer que en el transcurso de la noche de este jueves y la madrugada de mañana viernes, se espera la llegada de un total de 17 bombas de mayor capacidad, con lo que contemplan que serán 25 las bombas que estarán trabajando al mismo tiempo y con ello, esperan acelerar el desagüe de la mina.

“Siguen las acciones de rescate, siguen avanzando, seguimos sin parar. Durante 24 horas no se ha parado la operación ni un momento, y los equipos de rescatistas no han parado ni un momento, las bombas siguen trabajando; no hemos dejado que se nos paren ninguna, ni por falta de combustible, ni por falta de insumos”, respondió la funcionaria estatal al cuestionarle sobre la situación que se guarda a más de 24 horas de registrado este nuevo accidente minero.