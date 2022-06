Esperan apertura de módulo de Repuve

Con la finalidad de adelantar algunos requisitos, el propietario de un vehículo usado de procedencia extranjera acudió al módulo de verificación vehícular del municipio de Piedras Negra para obtener su certificado, pues espera, para mediados de junio, la apertura del módulo del Registro Público Vehicular (Repuve) en esta ciudad fronteriza y así poder regularizar su unidad.

"El verificado ecológico para regularizar el vehículo pues aquí en Piedras Negras aún no abren el módulo que van a poner, pero me dicen que para mediados de junio... esperemos que así sea. Estamos adelantando el procedimiento del revisado ecológico", fue lo que manifestó Leopoldo Flores Hernández.

Entrevistado mientras le hacían el revisado ecológico a su vehículo en el módulo que se localiza en el reloj de la Macroplaza I de Piedras Negras, manifestó que acudió para adelantar ese requisito, pues espera para mediados de junio se concrete la apertura del módulo del Repuve, el cual se contempla que se instalará en en el edificio de la Administración Local de Recaudación de Piedras Negras.

Flores Hernández manifestó que espera a que pasen los primeros 15 días de junio y si no se instala el módulo, acudirá al que se ubica en el municipio de Acuña, pues refiere desconocer si eso es posible, ya que lo que le interesa es regularizar su camioneta Expedition modelo 2006.

"No sé porque motivo en Coahuila ya son varias partes donde ya se está abierto desde hace tiempo, nada más aquí no sé porque motivo no", fue lo que respondió Leopoldo Flores, al preguntarle si opinión sobre el tiempo que ha pasado y que no se ha concretado la regularización de autos chocolate en esta ciudad fronteriza.

SUMAN 3 MIL CERTIFICADOS DE VERIFICACIÓN ECOLÓGICA

Durante los primeros cinco meses del presente año, suman más de tres mil certificados de verificación vehicular que han sido expedido en Piedras Negras a igual número de propietarios de automóviles, quienes han acudido al módulo de verificación que se localiza en la Macroplaza I, incluyendo propietarios de vehículos usados de procedencia extranjera que buscan regularizarlos.

Juan Olvera Velázquez, titular de la Dirección de Ecología e Imagen Urbana de Piedras Negras, pidió el apoyo de la ciudadanía para que puedan llevar sus vehículos al mencionado este centro de verificación vehicular a través del cual se busca, principalmente, evitar o disminuir la contaminación de nuestro medioambiente.

El funcionario detalló que el citado procedimiento de verificación también les ayuda a los propietarios de los vehículos para conocer si sus unidades se encuentran en óptimas condiciones o si necesitan de alguna afinación que les permita un menor gasto de combustible.

Olvera Velazquez respondió que han sido poco los propietarios de vehículos usados de procedencia extranjera los que han acudido a realizar la verificación de sus unidades, lo anterior considerando que dicho requisito formaba parte del primer decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación que emitió el Gobierno de México.

"Por el tema de que cambio el decreto y que ya no va a ser por las agencias aduanales, si no a través de otro órgano, se paró mucho... hay mucho hermetismo todavía en este tema, esperemos que ya cuando se establezca aquí en Piedras Negras el trámite para poder legalizar estemos vehículos, veamos un auge mayor en estos temas", preciso el funcionario.