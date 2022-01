Espera director de Metro de CDMX que 'nunca más' halla fallas eléctricas

El director del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), Guillermo Calderón Aguilera, aseguró que con la puesta en marcha, en agosto próximo, de la nueva Subestación de Alta Tensión (Seat) Buen Tono, "nunca más" habrá un accidente o falla que deje sin energía eléctrica a seis líneas del Metro, como sucedió hace exactamente un año, el 9 de enero de 2021, cuando un incendio ocasionado por un cortocircuito arrasó con el inmueble ubicado en la calle Delicias, colonia Centro, donde una persona perdió la vida y hubo decenas de heridos.

En entrevista, afirmó que la edificación de la Seat —cuyo proyecto ejecutivo tuvo una inversión de 300 millones de pesos y la obra electromecánica 550 millones de pesos—, tiene un avance de 20%.

Esta infraestructura es de suma importancia, ya que dota de energía a las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Metro.

A partir de la inauguración de esta subestación (agosto), que cumplirá un año siete meses después del incendio, dichas líneas recibirán el suministro directo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que incrementará el voltaje que reciben de las estaciones de Tlatelolco y Jamaica.

"El estar conectados con la CFE nos va a garantizar un suministro continuo, sin fallas y sin interrupciones" subrayó.

"Un accidente, nunca más, porque tendrá los sistemas de alerta, de prevención de todo, son equipos nuevos, nueva tecnología. Falla, tampoco, porque hay cuatro transformadores, dos en operación y dos en respaldo permanentemente. Será una operación muy segura, muy confiable y eso es lo que tenemos garantizado, de que no habrá problema en cuanto al suministro de energía de esas seis líneas", indicó.

Respecto al Puerto de Central de Control (PCC1), conocido como el cerebro del Metro, también afectado por el siniestro, y que en días pasados se informó que se ubicaría en el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto (C5), el director del Metro puntualizó que aún no se ha tomado la última decisión, ya que están en pláticas con el sindicato, a fin de explicarles cómo funcionará.

Explicó que instalar el PCC1 —encargado de coordinar todo lo que pasa en el Metro, desde el envío de trenes vacíos hasta los trabajos nocturnos—, en el inmueble del C5, es porque el lugar es un búnker indestructible "a prueba de sismos, terremotos, lluvias, incendios, que es lo que hace muy atractivo que un sistema neurálgico para el Metro, como es su cerebro de control, esté albergado ahí".

Apuntó que, a raíz del incendio, las líneas 1, 2 y 3 operan de forma degradada, ya que antes circulaban 34 trenes y ahora 25.

Dijo que la operación de las líneas son monitoreadas permanentemente, al grado que cada tres horas recibe en su celular las condiciones de amperaje y temperatura de los transformadores que están en marcha.

Por ello, afirmó que la construcción de la subestación va en tiempo y forma, y detalló que en marzo próximo estará lista la primera etapa, que consiste en la construcción de los inmuebles que albergarán el Centro Emergente de Energía Eléctrica, con un costo de 230 millones de pesos, y la subestación eléctrica de última generación encapsulada en hexafluoruro de azufre.

Para junio o julio estarán instalados los cuatro grandes transformadores que tienen una dimensión, cada uno, de 2.50 metros de ancho, tres metros de profundidad y tres metros de altura, ubicados de manera libre y al terna a las nuevas edificaciones, con el objetivo de evitar un incendio.

"Por eso encima de los transformadores no hay edificación alguna. Aquí están a nivel de suelo, aislados, encima no hay nada. Por otro lado está el edificio de la subestación, que es anexo, en donde estará el Centro de Control de Energía", explicó.

El director del Metro remarcó que esta transición que se realizará en agosto próximo, al pasar de la vieja subestación a la nueva, no será percibida por el usuario, pues se realizará de manera paulatina. "No habrá un paro, de que ahora vamos a parar una semana para hacer el cambio, no. Va a ser una transición paulatina, programada y cuidadosa", aseveró.

Además, agregó que aún el Gobierno de la Ciudad de México no cobra el seguro por los daños ocasionados por el siniestro y no tiene definido si el inmueble puede ser recuperado o simplemente será demolido; en ese caso, el terreno sería ocupado para alguna obra del Metro.

Para el desarrollo de este proyecto de la subestación, el gobierno local firmó un convenio con la CFE por 4 mil 500 millones de pesos, "nunca se había hecho en el Metro, en los 52 años, una inversión en lo que tiene que ver con el sistema de energía para las líneas que dependen de la subestación. El año pasado erogamos mil 750 millones de pesos, este año otros mil 500 millones de pesos y el diferencial será en 2023", concluyó.