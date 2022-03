Escuelas de Tiempo Completo seguirán en Ciudad de México: Claudia Sheinbaum

Luego de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que desaparece el programa Escuelas de Tiempo Completo, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que en la capital del país, estos planteles seguirán operando.

Tras informar que la Ciudad de México regresa a semáforo epidemiológico verde, Sheinbaum refirió que hablará con la titular de la SEP, Delfina Gómez, para mantener el programa de Escuelas de Tiempo Completo, que actualmente tiene alrededor de 500 espacios y casi mil de jornada ampliada en la capital.

La exsecretaria de Educación Pública en el sexenio de Felipe Calderón e impulsora del Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC), Josefina Vázquez Mota, consideró que la desaparición del mismo dejará vulnerables a unos 3.6 millones de niños frente al crimen organizado, sumado a que 65% de ellos tomaban su primer alimento en estos planteles.En entrevista con EL UNIVERSAL, manifestó su preocupación por el anuncio de la actual titular de la SEP, Delfina Gómez, en el que informó la desaparición de dicho programa bajo el argumento de que los recursos se destinarán a la infraestructura de las escuelas que carezcan de servicios básicos, lo cual afectará el aprendizaje y la nutrición de millones de menores, así como la economía de sus familias, sumado a los riesgos de violencia.Recordó que en las nuevas reglas de operación del Programa la Escuela es Nuestra "prácticamente desaparecen, de manera definitiva, las Escuelas de Tiempo Completo. Esto va a afectar a cerca de 3.6 millones de estudiantes que recibían hasta tres horas y media más de aprendizaje, tres horas y media más de educación, pero también de acompañamiento en la alimentación".A pregunta expresa sobre las repercusiones que tendrá la desaparición de este programa, dijo que si no es sustituido por algo que por lo menos lo iguale o sea comparable, "el daño para muchas familias puede ser mayúsculo porque todo lo logrado en más de una década desaparecería. "Muchos padres dejarían de trabajar o reducirían su jornada o, peor aun, recurrirían a cuidadores no capacitados o a centros no supervisados y, en los extremos, a las prácticas que ya mencionaba de abandono de los niños o su encierro, todo ello en el muy corto plazo. En el mediano y largo plazos, el efecto negativo en la formación del niño y la dinámica del hogar sí puede llevar a escenarios de riesgo social o de violencia doméstica", dijo.La mandataria capitalina informó que se iniciará el programa de sectorización de agua en la alcaldía Xochimilco, lo que ayudará a tener una mejor distribución en la demarcación. "Xochimilco tiene una fuente de abastecimiento local muy importante, a partir de sus propios pozos, y lo importante es eficientar esta producción para que pueda llegar a cada uno de los rincones de la alcaldía; entonces, inicia el Programa de Sectorización", indicó. Tras instalar el Gabinete del Agua en la alcaldía, Sheinbaum puntualizó que se realizarán acciones en materia de drenaje, en el límite de San Gregorio Atlapulco y San Pedro Atocpan, entre Milpa Alta y Xochimilco: "Se inició desde hace, desde el año pasado, pero este año lo vamos a terminar". Expuso que estas obras son muy importantes para sanear a las comunidades de San Gregorio y San Pedro Atocpan. "Es importante que sepan que estamos muy coordinados y estamos apoyando a los habitantes de toda la ciudad y, en particular, de Xochimilco", aseguró.