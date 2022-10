¿Es verdad qué están circulando billetes falsos con la cara de Juan Gabriel?

En redes sociales se volvió viral el video de un hombre que denunció el supuestamente haber recibido un billete falso de 50 pesos, el cual tiene la peculiaridad de poseer el rostro de Juan Gabriel en vez del de José María Morelos y Pavón.

Compartido por la cuenta de @eduaralanplum, el usuario asegura haber recibido un billete con valor de 50 pesos que parece contar con todas las características de uno oficial, hasta que presta atención al rostro del sacerdote y jefe insurgente, José María Morelos y Pavón, pues está remplazado por la cara del cantante de 'Abrázame muy fuerte'.

"Chale banda, me acaban de dar un billete falso. Todo por no revisarlo al momento. Según yo lo reviso, pues sus ventanitas, sus mariposas y cuando lo volteo, no ma... este w... es Juan Gabriel", expresa el hombre.

Sin embargo, tras el revuelo que causo su video, @eduaralanplum salió a decir que todo se trataba de una broma y que nunca le dieron ningún billete con la cara de Juan Gabriel, compartiendo incluso un tutorial para quienes quieran hacer sus propios billetes sin fines lucrativos.